Azi, plantãm, mâine, furãm!

miercuri, aprilie 5, 2017, 3:00

Trupurile de pãdure plantate în anii trecuti prin proiectele de mediu sunt acum lãsate fãrã pazã. Dupã ce s-au investit sute de milioane de lei vechi, peste 600 hectare de pãdure în starea de masiv nu au, în prezent, contracte de pazã. Este vorba despre loturi de pãdure din Rebricea, Stefan cel Mare, Dimitrie Cantemir, Vutcani si Codãesti. Chiar dacã au primit notificãri de la Garda Forestierã cã sunt obligate sã asigure paza, autoritãtile locale nu au luat nicio mãsurã.

Mai multe loturi de pãdure care au fost plantate in cursul anilor trecuti in judetul Vaslui sunt lãsate, in prezent, fãrã pazã. Proiectele de impãdurire au fost implementate cu finantare de la Administratia Fondului de Mediu (AFM) si reprezintã, practic, singurele mãsuri de crestere a suprafetei forestiere din judet. Este vorba despre loturi de pãdure care insumeazã peste 600 de hectare, in localitãtile Rebricea, Stefan cel Mare, Dimitrie Cantemir, Vutcani si Codãesti. Suprafetele impãdurite sunt, la aceastã datã, in starea de masiv (pãdurea se poate dezvolta singurã) si necesitã urgent contracte de pazã. Responsabilitatea pentru asigurarea pazei revine autoritãtilor locale, care trebuie sã incheie contracte de pazã cu structuri silvice specializate. Pretul pentru asigurarea pazei pentru un hectar de pãdure este de 70 lei/an. Primãriile care nu se achitã de aceastã obligatie riscã amenzi cuprinse intre 5.000 – 10.000 de lei. ìS-au fãcut notificãri la respectivele primãrii pentru a asigura paza, insã nu s-a luat nicio mãsurã. Fãrã pazã, aceste pãduri tinere sunt expuse furturilor si este vorba despre investitii de sute de milioane de lei vechiî, ne-a spus un specialist in domeniul silvic. Pe aceste loturi s-a plantat cu precãdere salcam, care ajunge la maturitate in maxim 25 de ani, frasin, stejar si sãlcioarã.

Apar noi santiere

În timp ce pãdurile tinere plantate cu fonduri de la AFM sunt lãsate fãrã pazã, in aceastã perioada, in alte santiere de impãduriri se lucreazã intens. Este vorba despre trei proiecte de peste 300 de hectare de terenuri degradate care sunt impãdurite in comunele Berezeni, Hoceni si Tutova. Terenurile sunt in proprietatea publicã a unitãtilor administrativ-teritoriale si sunt finantate prin programele de mediu. Practic, in Hoceni si Tanacu plantãrile de arbori au fost finalizate, in timp ce la Berezeni circa 40 de hectare de teren vor fi lãsate pentru impãduririle din toamnã. La nivelul judetului Vaslui primele pãduri infiintate prin programe de mediu au fost in anii 2012 – 2013, iar pe cele circa 1.500 de hectare se executã acum lucrãri de intretinere.

Padure putina, furturi multe

Judetul Vaslui are, in prezent, peste 50.000 de hectare de terenuri degradate care asteaptã sã fie impãdurite. Este vorba despre dealuri unde nu mai sunt nici islazuri pentru animale, dar nici plantatii de vitã de vie sau pomi fructiferi. În prezent, suprafata judetului Vaslui ocupatã cu vegetatie forestierã este de 80.148 hectare, ceea ce reprezintã 15,1% din suprafata totalã a judetului, care este de 531.840 hectare. Dacã ne raportãm la fondul forestier national al judetului Vaslui, care este de 72.484 hectare, pãdurea reprezintã 13,6% din teritoriul judetului. Spre comparatie, la nivel national, procentul acoperit de pãduri este de 26,7% din suprafata tãrii, in timp ce europenii se bucurã de suprafete forestiere de 32% din teritoriile nationale. Potrivit unei cercetãri Greenpeace Romania, judetul Vaslui este pe unul din locurile fruntase din Moldova la tãierile ilegale de pãdure. În perioada 2013 – 2014, in Vaslui au fost raportate 1.324 de cazuri de tãieri ilegale de vegetatie forestierã. Spre comparatie, in Suceava, un judet cu mult mai multe pãduri decat in judetul noastru, au fost inregistrate doar 716 cazuri de defrisãri. În judetele din apropiere, situatia este urmãtoarea: Galati – 100 cazuri, Vrancea – 787 cazuri, Iasi – 551 cazuri, Botosani – 61 cazuri. Doar judetele Bacãu si Neamt depãsesc Vasluiul in topul judetelor din Moldova in care se furã cel mai mult lemn din pãduri. În perioada analizatã, la nivel national au fost inregistrate 45.509 de cazuri de tãieri ilegale de pãdure, rezultand o medie de 62 de cazuri in fiecare zi. O cantitate de 1.011.892 metri cubi a fost asociatã acestor cazuri de tãieri ilegale, adicã 22 metri cubi/caz.