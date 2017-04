Avem cu ce!

vineri, aprilie 28, 2017, 3:00

Primãria Vaslui si-a atins tinta în ceea ce priveste veniturile colectate la bugetul local în trimestrul I din anul 2017. Cu cele 39 milioane de lei vãrsate la visteria localã, veniturile s-au realizat în proportie de 98,9%. Un grad de încasare foarte bun s-a realizat la taxele si impozitele locale. În total, contribuabilii persoane fizice si juridice au achitat la bugetul local 11,5 milioane de lei, reprezentând nu mai putin de 143,92%.

Consiliul Local (CL) Vaslui a aprobat, ieri, proiectul de hotãrare privind aprobarea executiei bugetului local la data de 31 martie 2017. La sfarsitul primului trimestru al anului in curs, veniturile bugetului local s-au realizat in procent de 98,90%, ceea ce reprezintã incasãri realizate de 39 milioane de lei. Conform clasificatiei bugetare, la sectiunea de functionare incasãrile realizate au reprezentat 38,6 milioane de lei (un procent realizat de 99,79%), in timp ce la sectiunea de dezvoltare, incasãrile realizate au fost de numai 411.285 lei (procent realizat de 53,74%). Eugen Bot, director executiv in cadrul Primãriei Vaslui, a precizat cã veniturile din impozite si taxe locale s-au realizat in procent de 143,92%. Mai exact, la visteria localã s-a colectatã de la persoanele fizice si persoanele juridice o sumã totalã de 11.521.244 lei. Pe restul clasificatiilor bugetare, situatia veniturilor aratã astfel: cotele defalcate din impozitul pe venit s-au realizat in procent de 65,82%, sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale s-au realizat in procent de 97,62%, iar sumele defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor s-au realizat in procent de 99,92%.

Cheltuieli mai mici

La data de 31 martie 2017, cheltuielile bugetare s-au realizat in procent de 75,75%. În total, la sectiunea de functionare au fost efectuate plãti de 29.720.773 lei, ceea ce inseamnã un procent realizat de 76,68%. La sectiunea dezvoltare, plãtile realizate au fost de 220.072 lei, adicã un procent realizat de 28,75%. Pe segmentul cheltuililor, plãtile efectuate la capitolul cheltuieli de personal au fost de 18.633.880 lei (87,15%), in timp ce la bunuri si servicii au fost inregistrate cheltuieli de 6.219.329 lei (56,66%). De asemenea, la asistentã socialã au fost efectuate plãti de 1.762.450 lei, iar pentru subventii a fost alocatã suma de 846.739 lei. ìGradul de realizare a veniturilor proprii ale bugetului local, la data de 31 martie 2017, determinat ca raport procentual intre veniturile proprii incasate si veniturile proprii programate este de 102,12%. De asemenea, gradul de finantare din veniturile proprii ale bugetului local, determinat ca raport procentual intre veniturile proprii incasate si veniturile totale incasate este de 51,25%’, a explicat Eugen Bot.