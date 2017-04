Autoritãtile vasluiene au, astãzi, o întrevedere de lucru cu Hans Klemm, ambasadorul SUA în România

joi, aprilie 6, 2017, 3:00

Sefii judetului Vaslui se vor întâlni, astãzi, cu Excelenta Sa Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România. Atât Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, cât si Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, au spus cã sunt pregãtiti pentru întâlnirea cu diplomatul american si îi vor prezenta înaltului oficial realitãtile socio-economice din judet si perspectivele de dezvoltare pentru viitor. Vizita oficialului american se va încheia la Biblioteca Judeteanã, unde va fi inaugurat «American Shelf».

Astãzi, Hans Klemm, Ambasa dorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, face o vizitã de lucru in judetul Vaslui. Motivul actiunii diplo matului american este inaugurarea American Shelf (Raftul American), la Biblioteca Judeteanã ‘Nicolae Milescu Spãtarul’ Vaslui. Însã, inainte de acest eveniment, in jurul orei 11.00, ES Hans Klemm va avea o intrevedere de lucru cu Dumitru Buzatu, presedintele Consiliu lui Judetean (CJ) Vaslui, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, si Bogdan Isabel, prefectul judetului Vaslui. Dumitru Buzatu, presedintele CJ Vaslui, a subliniat cã orice ambsador prezent in judetul nostru este binevenit, pentru cã, atat timp cat este in functie, reprezintã tara respectivã. Iar Klemm nu este singurul oficial strãin care ne trece pragul in aceastã perioadã. La sfarsitul lunii, judetul Vaslui il va avea invitat pe ambasadorul Republicii Belarus in Romania. ‘O sã prezint aspectele principale ale activitãtii economice, sociale si culturale din judetul nostru. De asemenea, o sã prezint potentialul judetului si planurile, strategiile noas tre de dezvoltare pe anii urmãtoriî, a prezentat Dumitru Buzatu temele discutiilor cu ambasadorul american. La randul lui, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a subliniat importanta acestei vizite. ìEu sunt pregãtit pentru aceastã intalnire, cu toatã problematica care vizeazã municipiul Vaslui. Este vorba despre realitãtile economice, sociale si culturale ale orasului nostru, despre prespectivele de dezvoltare pe care le avem. Dacã ambasadorul SUA va avea o intrebare sau mai multe despre orasul nostru, voi da rãspunsurile necesare. Despre problematica de la nivelul judetului Vaslui rãspunsurile vor fi oferite de conducerea CJ-ului. Este o vizitã importantã si trebuie sã fim pregãtiti corespunzãtor’, a spus Vasile Pavãl. Începand cu orele 13.30, Ambasada SUA in Romania va face o donatie de carte, la Biblioteca Judeteanã Vaslui, pentru a fi la dispozitia profesorilor, elevilor si a publicului interesat. American Shelf reprezintã o donatie de carte – lucrãri de referintã din literatura americanã clasicã si contemporanã, literatura pentru copii si tineret, lucrãri de metodicã a predãrii limbii engleze, materiale pentru perfectionarea cunoasterii limbii engleze, continuarea studiilor in SUA. Donatia va mai cuprinde cãrti despre politica externã, istoria si geografia Statelor Unite. Practic, colectia de carte oferã acces la resurse despre SUA, cultura si valorile americane.