Au început plombãrile în Bârlad

marți, aprilie 4, 2017, 3:00

De ieri, SC LDP Reiser SA, societatea Consiliului Local Barlad care are in grijã strãzile, a inceput operatiunea de plombare pe cele mai afectate artere. Asa cum era si normal, primele strãzi care intrã in reabilitare sunt, ca in fiecare an, Bulevardul Epureanu si Strada Vasile Parvan. Ieri dimineatã, echipele de muncitori au ßintrat’ in primã fazã pe Epureanu, urmand ca cel tarziu la inceputul sãptãmanii viitoare lucrãrile sã demareze si pe Vasile Parvan. Tot ieri dimineatã, odatã cu inceperea lucrãrilor de plombare la fata locului a venit si insusi primarul Dumitru Boros, impreunã cu directorul executiv al primãriei, Liviu Anghelutã, si directorul tehnic, Adrian Chiper. ßAm anuntat cã vom incepe lucrãrile de intretinere imediat ce vremea o va permite si astãzi, urmare a discutiilor pe care le-am avut, in cadrul sedintei operative cu directorul Reiser, domnul Florin Ghenghea, echipele au iesit pe teren. Se va actiona pe toatã lungimea Bulevardului Epureanu si pe cea a strãzii Vasile Parvan. Aici este, din pãcate, mai mult de lucru, astfel cã lucrãrile se vor efectua, concomitent de cãtre douã echipe, dinspre nord spre sud, si invers. Sperãm sã ne lase vremea sã terminãm in principal aceste douã artere, pentru a ne putea orienta atentia si spre celelalte strãzi unde sunt probleme’, ne-a declarat primarul Boros.