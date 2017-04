Au fost desemnati membrii Autoritãtii Urbane Vaslui

miercuri, aprilie 12, 2017, 3:00

Dupã aprobarea de cãtre Consiliul Local Vaslui a Regulamentul de organizare si functionare a Autoritãtii Urbane, Primãria Vaslui a desemnat cei cinci membri din care va fi formatã noua structurã. Conform Hotãrarii nr. 327 a primarului municipiului Vaslui, Vasile Pavãl, cei cinci membri sunt Stefan Dudãu, Dorin Bãlãnescu, Lucian Grama, Oana-Carmen Dimitriu si Daniel Turcu. Eduard Lãcãtusu, secretarul Primãriei Vaslui, a spus cã, panã in data de 14 aprilie, trebuie transmise la Autoritatea de Management toate documentele legate de infiintarea Autoritãtii Urbane, inclusiv numele celor cinci membri care fac parte din structurã. Autoritatea Urbanã Vaslui va avea atributii in prio – ritizarea si selectarea strategicã a proiectelor cu finantare prin intermediul Axei Prioritare 4 a Programului Operational Regional (POR) 2014-2020. Pentru actuala perioadã de progra – mare bugetarã, municipiului Vaslui i-a fost alocatã la nivelul Axei prioritare 4 a POR 2014- 2020 suma de 27,75 milioane euro. În gestionarea corespunzãtoare a acestui buget intervine, in faza initialã, Autoritatea Urbanã, o structurã cu rol de organism intermediar. Autoritãtile urbane vor functiona ca structurã internã la nivelul municipiilor resedintã de judet. Structura va fi alcãtuitã din experti tehnici din aparatul administrativ care vor identifica, in baza unei proceduri de prioritizare si selectie, proiectele care pot fi finantate. Practic, Autoritatea Urbanã va avea responsa ilitatea selectiei strategice a proiectelor.