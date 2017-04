Atentie, copii în mediul virtual!

joi, aprilie 6, 2017, 3:00

În cadrul Sãptãmânii Prevenirii Criminalitãtii, politistii au organizat întâlniri cu elevii unitãtilor de învãtãmânt din judet pe tema „Sigurantei în mediul on-line”.

Politistii Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui au desfãsurat activitãti preventive cu elevi din cadrul unitãtilor de invãtãmant din judet si au discutat cu acestia pe tema sigurantei comuni – cãrii pe internet. Lumea virtualã, asemenea celei reale, prezintã o serie de riscuri. Atunci cand vorbim de utilizarea Internetului de cãtre copii si tineri o parte dintre acestea se referã la: hãrtuire si amenintare, furt de date personale, expunere la materiale ilegale sau cu continut ‘dãunãtor’, pornografie sau ademenire a minorilor cãtre diverse comportamente riscante. Încrederea se poate dezvolta rapid in mediul online, sub masca anonimatului pe care Internetul il oferã. Agresorii on-line cautã copiii prin intermediul internetului si dezvoltã cu acestia relatii on-line (apropierea de victimã prin atentie sporitã, bunãtate, schimburi de muzicã, cunoasterea hobby-urilor copilului, empatizarea cu eventuale probleme ale acestuia). Se poate ajunge panã la prezentarea unor clipuri sau imagini pornografice copilului, in speranta de a-l face mai usor sã accepte astfel de ‘acte’. Unii agresori intreprind demersuri de a se intalni cu copii racolati prin acest mod. Ademenirea online poate apãrea prin intermediul oricãrui mijloc de comunicare online, nu doar prin retele sociale – camere de chat, programe de instant messaging, etc. Orice situatie de abuz asupra minorilor, petrecutã in mediul online, trebuie sesizatã Politiei, fie in mod direct, la cea mai apropiatã unitate, fie prin intermediul Internetului, pe site-ul www.efrauda.ro.

Recomandari pentru parinti

* Supravegheati activitatea copilului dumneavoastrã pe Internet; * Folositi Internetul impreunã cu copiii, cãutati cu ei informatii care sã- i intereseze; * Asezati computerul conectat la Internet intr-o zonã deschisã, de unde puteti usor supraveghea copilul, de preferat in camera de zi; * Folositi anumite mecanisme de control parental si instalati instru men – te de filtrare a Internetului, ca mãsuri suplimentare de supraveghere; * Arãtati copilului cum sã foloseascã setãrile de sigurantã; * Învatati copiii sã nu dea niciodatã date personale sau poze celor cu care corespondeazã pe Internet; * Explicatiile copiiilor cã nu este bine sã nu stabileascã, fãrã acceptul dvs., intalniri cu persoane pe care le cunosc doar de pe Internet. Discutati despre riscurile la care se pot expune; * Încurajati-vã copii sã vã spunã dacã cineva din mediul online ii face sã se simtã inconfortabil ori le provoacã teamã; * Învãtati-vã copilul ce inseamnã autoprotectia pe Internet. Dacã un site incurajeazã copiii sã transmitã numele pentru a personaliza continutul acelui program, ajutati-l sã-si gãseascã un nume fictiv; * Încurajati-vã copilul sã aibã o atitudine responsabilã, cuviincioasã inclusiv pe Internet, sã nu transmitã vulgaritãti, amenintãri sau injurii; * În cazul in care sesizati schimbãri negative in comportamentul copiilor, discutati cu acestia si incercati sã aflati cauzele care au generat aceste modificãri. Discutati cu cadrele didactice si apelati la specialisti care vã pot oferi sprijin in gestionarea situatiei; * Pentru faptele abuzive din online, rãspunderea e in offline, adicã in mediul real; * Internetul poate crea depen – dentã! Nu lãsati copiii sã petreacã ore in sir in fata ecranului, stabiliti de co – mun acord un program de utilizare a calculatorului si oferiti-le alternative de petrecere a timpului liber! * Nu folositi dispozitivele electronice ca alternativã la lipsa de disponibilitate de a petrece timp cu copiii dumneavoastrã! Internetul nu poate inlocui afectiunea, conversatia si educatia pe care le pot oferi numai parintii in timpul petrecut impreunã cu copiii. Daca acest timp este pierdut, riscurile utilizãrii gresite a Internetului devin din ce in ce mai mari.

Recomandari pentru copii

* Nu oferi persoanelor intalnite pe Internet informatii personale despre tine sau familia ta; * Nu spune parola de la e-mail-ul tãu altor persoane in afara pãrintilor; dacã le comunici aceastã parolã prietenilor sau altor persoane, acestea pot trimite mesaje jignitoare in numele tãu sau pot intra pe site-uri interzise; * Dacã vrei sã te intalnesti cu o persoanã pe care ai cunoscut-o pe Internet, anuntã-ti pãrintii anterior; oamenii pot fi foarte diferiti de ceea ce au pretins cã sunt pe Internet si astfel poti deveni victima traficului de persoane si a altor intamplãri tragice; * Evitã sã postezi pe Internet fotografii care te surprind in ipostaze indecente; acestea sunt personale si nu trebuie sã ajungã la cunostinta oricui navigheazã pe Internet; ele pot fi folosite, mai devreme sau mai tarziu, pentru a vã face rãu, tie sau celor apropiati; in plus, odatã ce asemenea fotografii vor fi fãcute publice, nu vei mai putea decat foarte greu sã stergi din amintirea ta trauma rusinii si umilintei la care ai fost expus. Gandeste-te foarte bine inainte de a te expune intr-un mod indecent dacã vrei sã iti pãstrezi sau sã iti pierzi demnitatea de fiintã umanã! * Nu uita cã nu tot ceea ce citesti sau vezi pe Internet este adevãrat! * Nu da curs indemnurilor, sarcinilor si provocãrilor pe care le primesti in cadrul unor jocuri online, care fac referire la viata realã si te indeamnã sã sãvarsesti fapte ce iti pot pune viata in pericol sau ii pot afecta pe cei din jur; * Nu te teme de cei care te amenintã pe Internet, ca sã te determine sã faci ceea ce doresc ei. Ei nu au putere asupra ta, doar te pãcãlesc pe tine cã ar avea vreo putere si doar dacã-i crezi au putere! În realitate, singura lor putere este anonimatul. În fata unor adulti responsabili, precum pãrintii tãi, profesorii sau politistii, medicii sau psihologii, agresorul tãu se va dovedi mai neajutorat decat tine, pentru cã el se stie vinovat. Dacã te amenintã cã are acces la informatii confidentiale ca sã iti arate cã e bine informat, nu uita cã in realitate are acces numai la informatii care se gãsesc foarte usor pe Internet si nu dovedesc nimic. Asa cã, nu ezita sã anunti un adult in care ai incredere cã esti victima unei agresiuni sub orice formã pe Internet si vei fi protejat! * Dacã cineva te face sã te simti inconfortabil pe Internet, poti oricand sã renunti la comunicarea cu acea persoanã. Nu esti obligat sã stai pe Internet mai mult decat consideri tu si nici sã suporti ceea ce iti provoacã neplãcere sau teamã.