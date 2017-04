Atelier interactiv itinerant de ouã încondeiate în jurul Bârladului

vineri, aprilie 14, 2017, 3:00

Ca în fiecare an în Sãptãmâna Mare, asa cum îi stã bine crestinului neaos, profesorul Dan Horgan, cunoscutul mester popular bârlãdean, a fost invitatul de onoare al unei manifestãri itinerante, ajunse la cea de-a XVIII-a editie, „Atelier interactiv de ouã încondeiate în viziunea tãranului român”, în satele Rãscani, Fedesti, punctul terminus fiind, ca de fiecare datã, Suletea.

Mesterul popular Dan Horgan este unul dintre cei mai apreciati artisti populari din judet, avand in spate nu doar 27 ani de carierã, timp in care a participat la toate manifestãrile importante de gen din tarã si fiind, in acelasi timp, si un indrumãtor pentru noua generatie. Alãturi de el, la aceastã manifestare a fost prezentã si ucenica sa, Elena- Maria Cordun, in varstã de 17 ani, olimpicã de la Olimpiada Nationalã de Mestesuguri desfãsuratã la Sibiu. Marti, 11 aprilie, satele Rãscani, Fedesti si Suletea, localitãti in care functioneazã cate o scoalã in care copiii deslusesc buchiile cãrtilor, elevii au deslusit semnele de pe ouãle incondeiate ouã, istoria lor fiind spusã de profesorul Dan Horgan, in paralel, de incondeiatul ouãlor in cadrul atelierului fiind responsabilã inimoasa elevã Elena-Maria Cordun. Însufletirea copiilor a fost mare, ouãle aduse de cãtre ei primind, fiecare, cate o ‘poveste scrisã de insãsi manuta lor’. În aceastã actiune s-au implicat, alãturi de cadrele didactice de la scolile din Rãscani, Fedesti si Suletea, profesorii Adriana si Iulian Codreanu si directorul Cãminului Cultural, Silviu Popa. ‘Traditia popularã pentru mine este, dacã vreti, o a doua familie. Este familia ce uneste spiritul strãmosilor nostri daci cu sufletul nostru de romani. Acest sincretism nobil dintre culturile dacã si romanã a plãsmuit traditia popularã romaneascã. ‘Vesnicia s-a nãscut la sat’, spunea inegalabilul Lucian Blaga. Satul in care am crescut sau ne-am petrecut vacantele copilãriei, in care valorile traditiei populare trebuie scoase din ungherul prãfuit si repuse la locul de cinste ce i se cuvine. Am dorit, ca de fiecare datã, sã rãspund invitatiei fãcute de prietenii de la Suletea, fiind impresionat de dorinta copiilor din comunã de a deslusi misterul oului incondeiat. Totodatã, am dorit sã arãt copiilor cã oul incondeiat este foarte docil, lãsandu-se ‘scris’ de cãtre oricine are dragoste de vechile traditii ce ne reprezintã pe noi, dacii liberi, ca popor. Doresc sã-i felicit pe organizatorii acestui Atelier interactiv, directorul cãminului cultural, Silviu Popa, cadrele didactice participante si, nu in ultimul rand, pe copiii prezenti la astfel de manifestãri, care doresc sã continue traditia. Dovadã stã si aceastã expozitie, ajunsã, iatã, la cea de-a XVIII-a editie’, a declarat mesterul popular Dan Horgan. ‘Traditia oului incondeiat m-a fascinat de prima datã de cand am avut onoarea, bucuria si cinstea de al cunoaste pe domnul profesor Dan Horgan, la Clubul Copiilor ‘Spiru Haret’, din Barlad. Am fost vrãjitã de povestea nescrisã care stã in spatele unui ou incondeiat, acele cateva linii care, de fapt, nareazã o adevãratã povestire. Aceastã povestire mi-a plãcut sã o invãt si, la randul meu, sã o pot duce mai departe, spre a face cunoscutã aceastã artã fãcutã de tãrani pentru tãrani cu drag, cu migalã si cu multã tragere de inimã’, a declarat Elena-Maria Cordun. ‘Ca director de cãmin cultural, imi doresc ca aceste traditii frumoase romanesti sã rãmanã intipãrite in sufletul nostru, pentru a fi promovate. De aceea, doresc prin orice modalitate promovarea mestesugurilor populare autentice chiar in arealul in care s-au nãscut, si anume vatra satului romanesc. Profesorul, mesterul popular si prietenul meu Dan Horgan a rãspuns de fiecare datã cu bucurie invitatiei mele si astãzi ne bucurãm, toti cei aflati la aceastã manifestare-atelier, cã am putut cãdea, pentru a XVIII-a oarã, sub minunata vrajã a oului incondeiat’, a declarat Silviu Popa, directorul Cãminului Cultural ‘Virgil Caraivan’ Suletea.