Asigurare tip RCA falsã, depistatã la Albita

miercuri, aprilie 5, 2017, 3:00

Pe 2 aprilie, in jurul orei 14.00, in PTF Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor necesare trecerii frontierei, Vasile M., cu cetãtenie romanã si R. Moldova, in varstã de 34 de ani, care conducea un autocamion marca Volvo, inmatriculat in Romania. La controlul de frontierã, existand suspiciuni cu privire la autenticitatea asigurãrii tip RCA prezentatã la control pentru autovehiculul in cauzã, politistii de frontierã au procedat la efectuarea de verificãri suplimentare, in urma cãrora au constatat cã documentul nu indeplineste conditiile de formã si fond ale unui document autentic, acesta fiind fals. Bãrbatul a declarat cã nu avea cunostintã cã documentul in cauzã este fals. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauzã pentru sãvarsirea infractiunii de uz de fals.