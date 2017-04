Aproape 35.000 de pensionari au optat pentru încasarea pensiilor prin cont bancar

miercuri, aprilie 26, 2017, 3:00

Pensionarii vasluieni «zburdã» de la o bancã la alta pentru a-si încasa pensiile. Dacã au un cont la o bancã si fac un împrumut la o altã bancã, îsi închid imediat vechiul cont. Problema este cã, în acest fel, pensionarii care au optat pentru încasare pensiilor prin cont bancar rãmân fãrã bani. Închiderea vechiului cont trebuie fãcutã în momentul în care primesc banii pe noul card. Lunar, aproape 150 de pensionari opteazã pentru încasarea pensiei prin cont bancar.

Migratia pensionarilor vasluieni spre bancomatele bãncilor comerciale este tot mai mare. În prezent, nu mai putin 34.593 de pensionari au optat pentru incasarea drepturilor de pensie prin cont bancar. Comparativ cu perioada similarã a anului trecut, numãrul pensionarilor care primesc pensia prin bãncile comerciale a crecut cu 1.690 de persoane. Practic, in fiecare lunã, 140 de pensionari renuntã la incasarea pensiilor prin mandat postal si isi deschid un cont bancar. Pe langã pensii, prin conturile bancare se plãtesc inclusiv diferitele indemnizatii pe care le primesc beneficiarii. Sunt cazuri in care un pensionar incaseazã si pensie si o indemnizatie si, in aceastã situatie, beneficiarul are deschise douã conturi bancare. Vasilica Robu, directorul Casei Judetene de Pensii (CJP) Vaslui, a caracterizat aceastã situatie drept o ‘miscare intensã’, cu referire directã la optiunile privind incasare pensiilor. Multi pensionari au contul bancar deschis la o anumitã institutie financiarã, iar dacã au un contract de imprumut cu o altã bancã, isi trasferã imediat si contul bancar la noul creditor. ‘Sunt pensionari care se transferã de la o bancã la alta si isi inchid imediat vechiul cont. Ar trebui sã nu inchidã imediat contul vechi, cã rãman fãrã pensie! Sã astepte, si atunci cand au siguranta cã banii au intrat in noul cont, sã il inchidã. Nu trebuie sã inchidã cardul decat atunci cand primesc banii pe noua optiune’, a spus Vasilica Robu. În prezent, la CJP Vaslui sunt inregistrati 70.817 pensionari care primesc pensia prin mandat postal.

Banii ajung mai repede

Principalul motiv pentru care numãrul pensionarilor care opteazã pentru cont bancar creste de la o lunã la alta este rapiditatea cu care primesc banii. Prin cardul bancar, in data de 13 – 14 ale fiecãrei luni, pensionarul si-a primit deja banii. Prin mandat postal, dacã pensionarul este intr-un sat indepãrtat, poate primi banii si la sfarsitul lunii. Dar chiar si in orase, pensionarii care primesc pensia prin mandat postal incaseazã mai tarziu banii. Respectivele repartizãri de sume se fac in functie de cartier, bloc, adresã, literã etc. ìDin miscãrile pe care noi le monitorizãm, am observat cã persoanele mai in varstã, care se deplaseazã mai greu, opteazã pentru mandat postal. În schimb, pensionarii mai in putere preferã sã incaseze pensia prin cont bancarî, a mai spus Vasilica Robu.

Modalitati de plata a pensiilor

În sistemul public, plata pensiei se face lunar. Plata pensiei se face, in functie de optiunea pensionarului, prin mandat postal, in cont curent sau in cont de card, in conditiile stabilite prin conventiile incheiate intre Casa Nationalã de Pensii Publice (CNPP) si Compania Nationalã Posta Romanã sau intre CNPP si bãnci. În vederea incasãrii pensiilor prin cont curent personal, pensionarii se adreseazã direct institutiilor financiar -bancare, solicitand deschiderea contului. Plata pensiei prin cont curent personal se va face incepand cu luna urmãtoare celei in care s-a inregistrat cererea la CJP Vaslui. Iatã bãncile care au incheiat conventii privind plata pensiilor cu CNPP: Bancpost, CEC, BCR, BRD-GSG, Banca Comercialã Carpatica, Banca Transilvania, Raiffeisen Bank, OTP Bank, Volksbank, Piraeus Bank, Alpha Bank, Intesa Sanpaolo Bank, Unicredit Tiriac Bank. Achitarea drepturilor de pensie prin postã se efectueazã dupã urmãtorul grafic: plãti curente intre 14 -28 ale lunii – la domiciliul beneficiarilor, iar panã in penultima zi lucrãtoare din lunã, la ghiseele subunitãtilor postale – pentru pensionarii avizati la domiciliu. Plãti restante se fac panã in penultima zi lucrãtoare din lunã. Achitarea prin conturi curente sau conturi de card se face incepand cu data de 14 sau din prima zi lucrãtoare ce urmeazã datei de 14, dacã aceasta zi este nelucrãtoare.