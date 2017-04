APIA, program normal de 1 mai

vineri, aprilie 28, 2017, 3:00

Pe data de 15 mai se incheie Campania de primire a cererilor unice de platã in agriculturã pentru anul 2017, panã acum, la centrele licale si cel judetean al APIA Vaslui prezentandu-se circa douã treimi din numãrul fermierilor invitati sã depunã cererile de subventie. În plus, panã pe 2 mai, crescãtorii de vaci care detin intre 3 si 9 animale si care, in perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016, au livrat sau vandut direct minim 4 tone de lapte pot depune cereri de subventie in cadrul Schemei de ajutoare de adaptare exceptionale destinate producãtorilor de lapte si fermierilor din alte sectoare de crestere a animalelor. Din aceste motive centrele locale si cel judetean APIA Vaslui vor avea program normal cu publicul in timpul vacantei de 1 Mai, cu exceptia zilei de duminicã, 30 aprilie. ßPentru a veni in intampinarea fermierilor, centrele APIA vor lucra dupã programul normal atat sambãtã, 29 aprilie, cat si in zilele de 1 si 2 mai. Facem in continuare apelul ca, pentru a fi evitate aglomeratiile la sediul APIA sau la cele ale filialelor din judet, unde se depun cererile de subventii, fermierii sã respecte programãrile fãcute pentru depunerea cererilor unice, atat in sectorul vegetal cat si in cel zootehnic. Si in aceste zile, vom continua activitatea de autorizare la platã a cererilor unice de platã depuse in Campania 2016, astfel cã, cel mai tarziu la jumãtatea lunii mai, toti fermierii vasluieni sã-si primeascã subventiile cuvenite’, a declarat Rãzvan Arteni, directorul APIA Vaslui.