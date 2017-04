Apartinãtorii legali ai adultilor cu handicap grav/accentuat, scutiti de plata impozitului

luni, aprilie 10, 2017, 3:00

Apartinatorii legali ai persoanelor adulte cu handicap grav sau accentuat ar putea fi scutiti de plata impozitului pe clãdirea de domiciliu si pe terenul aferent acesteia, precum si de plata impozitului pe autoturism, potrivit unui proiect de modificare a Codului Fiscal, depus la Senat.

‘Apartinatorii legali ai persoanelor adulte cu handicap grav sau accentuat vor fi scutiti de plata impozitului pe clãdirea de domiciliu si pe terenul aferent acesteia, precum si de plata impozitului pe autoturism’, potrivit propunerii legislative pentru modificarea Codului Fiscal, semnat de peste 40 de senatori PSD. În forma actualã, Codul Fiscal prevede la articolul 485 alineatul (1) litera f) cã ‘persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele incadrate in gradul I de invaliditate si reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat si ai minorilor incadrati in gradul I de invaliditate’ sunt scutite de plata impozitului pe clãdirea de domiciliu si pe terenul aferent acesteia, precum si de plata impozitului pe autoturism. ßPropunerea legislativã are ca obiect inlãturarea discriminãrii intre apartinãtorii legali ai persoanelor adulte cu handicap grav sau accentuat, persoanele adulte cu handicap care au in proprietate clãdirea de domiciliu sau un autoturism si reprezentantii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat. Prin aceastã propunere, considerãm cã se face dreptate apartinãtorilor legali ai persoanelor adulte cu handicap grav sau accentuat care, desi au acelasi domiciliu cu persoana adultã cu handicap pe care o ingrijesc, nu pot beneficia de prevederile Codului Fiscal’, se aratã in expunerea de motive. Senatul este prima camerã sesizatã.