Anul trecut, Vasluiul a pierdut 1.663 de persoane

Judetul Vaslui a mai bifat încã un an cu un minus serios la numãrul populatiei. În cele 11 luni din 2016 în care s-au înregistrat sporuri naturale negative, Vasluiul a pierdut 1.663 de persoane, media lunarã fiind de 151 de persoane. Si acest an a început cu un decalaj important între nou nãscuti si decedati, chiar mai agresiv decât în 2016, concretizat într-un spor negativ de 312 persoane. În acest ritm, previziunile demografice sumbre par sã se împlineascã. În anul 2050, populatia judetului va ajunge la 261.200 de persoane.

Anul trecut, judetul Vaslui a inregistrat un spor natural negativ accentuat al populatiei. Cu exceptia lunii septembrie, cand a fost consemnat un spor natural pozitiv de 38 persoane, in restul lunilor s-au inregistrat sporuri negative pe linie. În total, anul trecut, populatia judetului Vaslui a scãzut cu 1.663 de persoane. Conform datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, si in prima lunã a acestui an Vasluiul a avut parte de un spor natural negativ de 312 persoane. Mai exact, la un numãr total de 341 nãscutii vii, s-au inegistrat nu mai putin de 653 decese. Potrivit datelor statistice, in ultimii cinci ani, populatia judetului Vaslui a inregistrat doar scãderi. Astfel, dacã in anul 2012 in judet a fost inregistrat un spor natural negativ de 920 de persoane, in urmãtorii ani, decalajul dintre nãscutii vii si decese a crescut constant. În anul 2013, a fost inregistrat un spor natural negativ de 1.574 persoane, in anul 2014, un minus de 1.554 persoane, pentru ca in anul 2015 sã fie consemnat un spor natural de minus 1.563 persoane. La 20 octombrie 2011, populatia stabilã a judetului Vaslui era de 395.499 persoane, din care 197.795 femei (50,01%). Fatã de situatia existentã la recensãmantul din anul 2002, populatia stabilã a scãzut cu 59.000 persoane (din care 30.000 femei). Pentru urmãtoarele decenii, Vasluiul va inregistra o reducere severã a numãrului de locuitori. În toate cele trei scenarii imaginate in analiza ßProiectarea populatiei Romaniei in profil teritorial’, anul 2050 va reprezenta un varf al scãderii numerice a populatiei. În estimarea optimistã, judetul Vaslui va avea peste 40 de ani o populatie de 298.400 locuitori. În varianta medie, proiectia pentru anul 2050 aratã cã Vasluiul va avea o populatie de 283.100 persoane, din care 141.200 bãrbati si 141.900 femei. În ultima variantã, cea pesimistã, perspectivele demografice sunt catastrofice. În anul 2050, populatia judetului se va reduce la numai 261.200 persoane.