Anticoruptia le aratã pisica sefilor de deconcentrate

vineri, aprilie 28, 2017, 3:00

În cadrul Colegiului Prefectural de ieri, Constantin Ciornei- Donighian, seful Serviciului Judetean Anticoruptie (SJA) Vaslui, ar fi trebuit sã prezinte un material cu tema „Rolul managerului în combaterea coruptiei”. În locul unei expuneri clasice, comisarul sef i-a somat pe conducãtorii institutiilor deconcentrate prezenti la întâlnire sã studieze si sã implementeze Strategia Nationalã Anticoruptie 2016- 2020, document elaborat de DNA. „Trebuie sã” a fost expresia des folositã de Donighian. „În caz contrar, sper sã nu auzim de fapte de coruptie si, drept urmare, sã vizitãm functionari sau institutii publice la 6 dimineata!”, a avertizat seful anticoruptiei vasluiene.

Munca de prevenire a unor posibile fapte de coruptie este inteleasã de DNA, inclusiv de cãtre lucrãtorii de la nivel local, si prin obligarea conducãtorilor institutiilor publice de a transpune in practicã cerintele impuse de Strategia nationalã anticoruptie 2016-2020, document fãcut public in noiembrie anul trecut. Asa a fost cazul si in cadrul ultimei sedinte de Colegiu Prefectural, ocazie cu care, in loc sã prezinte aceastã strategie, respectiv un material cu tema ‘Rolul managerului in combaterea coruptiei’, seful SJA Vaslui, comisarul sef de politie Constantin Ciornei- Donighian, nu a fãcut altceva decat sã cearã celor prezenti respectarea intocmai a Strategiei. În caz contrar, persoanele implicate in acte de coruptie ar putea suferi rigorile legii, iar sefii acestora, asa cum a fost cazul in multe dosare instrumentate de DNA, acuzati si, posibil condamnati, pentru abuz in serviciu, din cauza indeplinirii defectuoase a sarcinilor. ‘În calitate de manageri, trebuie sã faceti planuri adaptate la specificul institutiei si sã aplicati intocmai prevederile aces tei strategii. În actuala strategie se pune mare accent pe prevenire si educatie, iar ca manageri vã revin o serie de obligatii. Trebuie sã vã implicati si sã implicati personalul din subordine sã studieze continutul strategiei, concret, ce aveti de fãcut la nivelul institutiei’, a anuntat Constantin Ciornei-Donighian. El a explicat cã, dat fiind cã in majoritatea institutiilor se lucreazã cu publicul, la zona de interferentã, intre cetãtean si functionarul public, intervine o zonã de risc in care ‘cetãteanul vrea sã-si rezolve o anumitã problemã iar functionarul profitã de aceastã ocazie si incearcã din diverse motive sã obtinã ceva. Este o mentalitate total gresitã, si de aici necesitatea ca dum neavoastrã sã interveniti, pentru a pune in aplicare acele mãsuri, pentru diminuarea acestui risc. Este unul din obiectivele princi pale ale strategiei nationale anticoruptie’, a explicat seful SJA Vaslui. Constantin Ciornei-Donighian a adãugat: ‘Nu vrem sã ajungem in situatia in care sã vizitãm functionari sau institutii publice la 6 dimineata!’, aluzie la felul in care, de regulã, incep perchezitiile procurorilor DNA. Un amãnunt interesant: expu – nerea sefului SJA Vaslui a fost ascultatã in liniste si nu a suscitat intrebãri sau discutii ulterioare din partea participantilor la Colegiul Prefectural.