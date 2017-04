Amenzi de 140.000 lei pentru munca la negru

joi, aprilie 6, 2017, 3:00

În luna martie 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncã Vaslui a efectuat 183 de controale la agentii economici. 89 dintre acestea au avut loc in domeniul relatiilor de muncã iar 94, in domeniul securitãtii si sãnãtãtii in muncã. În urma verificãrilor, au fost sanctionati 93 de angajatori, din care 16 angajatori in domeniul relatiilor de muncã si 77 angajatori in domeniul securitãtii si sãnãtãtii in muncã. În total, au fost aplicate 155 sanctiuni contraventionale, valoare amenzilor fiind de 172.500 lei. Cele 20 sanctiuni in domeniul relatiilor de muncã au fost in valoare de 151.500 lei. Pentru munca fãrã forme legale, opt angajatori care foloseau un numãr de 14 persoane la negru au fost sanctionati cu amenzi de 140.000 lei. Cele 135 sanctiuni in domeniul securitãtii in muncã au fost in sumã de 21.000 lei. Sanctiunile au fost aplicate pentru neelaborarea de instructiuni proprii pentru fiecare loc de muncã, neasigurarea examenului medical la angajare si periodic, neefectuarea instructajului de protectia muncii, lipsa echipament de lucru si de protectie, neasigurarea materialelor necesare informãrii si instruirii lucrãtorilor, neevaluarea riscurilor locurilor de muncã. În luna martie 2017, nu a fost comunicat niciun eveniment la locul de muncã.