Ambasadorul Hans Klemm a pus prima cãrãmidã a parteneriatului SUA – judetul Vaslui

vineri, aprilie 7, 2017, 3:00

Hans Klemm, Ambasadorul SUA la Bucuresti, a fost, ieri, într-o vizitã de lucru în judetul Vaslui. Dupã o scurtã întâlnire cu sefii judetului si inaugurarea American Shelf la Bibiloteca „Nicolae Milescu Spãtarul”, Hans Klemm a spus cã vizita este un pas în construirea unui parteneriat între Ambasada SUA si judetul Vaslui. Klemm a precizat cã prezenta la Vaslui l-a pus la curent cu realitãtile locale, iar în discutiile pe care le va avea cu companiile americane va descrie situatia din judet. Diplomatul a fost impresionat de primirea cãduroasã a vasluienilor, de piesajul rural din judet, în special de pomii înfloriti.

Ieri, in jurul orele 12.00, Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti, a ajuns in municipiul Vaslui. În fata Palatului Administrativ, diplomatul americat a fost intampinat de Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, Bogdan Isabel, prefectul judetului Vaslui, alti reprezentanti ai institutiilor locale si judeten. Timp de aproximativ o orã, in biroul presedintelui CJ, Hans Klemm a avut o intrevedere de lucru cu sefii judetului. La incheierea discutiilor, diplomatul american a fãcut o scurtã vizitã in Piata Civicã, unde i-au fost oferite date cu privirea la statuia domnitorului Stefan cel Mare. Ulterior, delegatia oficialã s-a indreptat spre Biblioteca Judeteanã ‘Nicolae Milescu Spãtarul’ Vaslui, unde a fost inaugurat American Shelf (Raftului American). În holul bibliotecii, ambasadorul SUA a fost intampinat de Gelu Voicu Bichinet, directorul Bibilotecii Judetene, si, impreunã, au admirat o colectie de carte veche, intrand apoi in sãlile de lecturã. În sala de conferinte a bibliotecii, ambasadorul a prezentat donatia de carte fãcutã de ambasada SUA in Romania.

Sarbatoare pentru Vaslui

Gelu Bichinet a multumit oaspetelui pentru donatia de carte, care promoveazã cultura si poporul amercan. ìDonatia de carte este importantã pentru biblioteca noastrã, pentru utilizatorii de carte din Vaslui. Întodeauna am considerat cã este foarte important sã gãsim legãturi, punti, prietenii cu alte popoare, care pot contribui la dezvoltarea societãtiiî, a spus Gelu Bichinet. Isabel Bogdan i-a spus ambasadorului SUA cã vasluienii sunt cititori pasionati de carte, asa cã pe cãrtile donate nu se va asterne niciodatã praful. ìVã multumim pentru aceastã donatie de carte, care va sta la loc de cinste in biblioteca Vasluiî, a spus Isabel Bogdan. La randul lui, Vasile Mariciuc, vicepresedintele CJ Vaslui, si-a explimat bucuria cã reprezentantul unei mari natiuni este in mijlocul vasluienilor. ‘Încã de la pãrintii fondatori, SUA a respectat o serie de valori precum libertatea, democratia, forta, dinamismul si creativitatea. Pe undeva, vã invidez, deoarece prin activitatea diplomaticã stabiliti contacte intre culturi. Legãturile culturale intre popoare sunt cele mai durabile. Sunt convins cã, dupã aceastã intalnire, vor fi beneficii reciproce intre romani si americani’, a spus Vasile Mariciuc. Vasile Pavãl a subliniat cã vizita lui Hans Klemm la Vaslui reprezintã o adevãratã sãrbãtoare si i-a transmis acestuia gratitudinea si respectul vasluienilor. ‘Sunteti pentru cateva ore, nu suficiente, la noi acasã. Suntem intr-o institutie de culturã care acordã o atentie deosebitã cãrtii si culturii universale. Sperãm cã relatiile dintre judetul Vaslui si Ambasada SUA se vor aseza pe noi trepte. Va fi un beneficiu pentru noi. Timpul de sedere la noi a fost foarte scurt si nu ati putut vedea si alte obiective ale orasului. Vã asteptãm si cu altã ocazie’, a spus Vasile Pavãl.

Klemm: „Am venit sa cunosc Vasluiul”

Hans Klemm a multumit oficialitãtilor judetului si vasluienilor pentru primirea cãlduroasã. Ambasadorul a adãugat cã se bucurã cã viziteazã Vaslui ca reprezentant al Ambasadei SUA si poporului american si cã avem parte de o zi frumoasã si de copaci in floare. ìStimati bibliotecari, vã multumim cã ati acceptat acest modest dar. Una din responsabilitãtile noastre ca ambasadã a SUA este sã crestem gradul de intelegere dintre romani si americani. Sperãm cã prin intelegerea valorilor reciproce vom reusi sã avem un parteneriat mai puternic. Scopul acestor cãrti este de a ne intelege mai bine. Aceste cãrti ii vor ajuta pe cititori sã descopere America, societatea si cetãtenii Americii. Aceastã carte ajutã la construirea unui parteneriat intre Ambasada SUA si cetãtenii judetului Vaslui. Principalul meu obiectiv este ca aceste cãrti sã contribuie la educarea tinerilor vasluieniî, a spus Hans Klemm. Referindu-se la intalnirea cu reprezentantii judetului Vaslui, Hans Klem a spus cã s-a discutat despre situatia la zi din judet, despre planurile de dezvoltare a autoritãtilor locale, de oportunitãtie de afaceri. ‘Am aflat cã existã oportunitãti de afaceri in sectorul agricol. Am inteles cã unul dintre obstacolele in calea investitorilor este slaba dezvoltare a comunicatiilor rutiere si feroviare, dar sunt planuri de dezvoltare a infrastructurii. Unul din avantajele vizitei este cã vãd situatia de aici si o pot descrie companiilor cu care mã intalnesc’, a mai spus Hans Klemm.