AFIR a publicat versiunile finale ale Ghidurilor pentru investitiile non-agricole din mediul rural

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat pe pagina oficialã de internet, www.afir.info, versiunile finale ale Ghidurilor solicitantului pentru submãsurile destinate activitãtilor non-agricole realizate în mediul rural, finantate prin intermediul Programului National de Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020 (PNDR 2020), atât pentru teritoriul national, cât si pentru zona ITI – Delta Dunãrii (ITI – DD).

‘În termen de minim sapte zile de la data publicãrii pe site a Ghidurilor, vom lansa noi sesiuni de primire a proiectelor de investitii, atat pentru sectorul agricol, cat si pentru cel non-agricol din mediul rural. Este important ca fiecare solicitant sã analizeze noile ghiduri, care vin cu modificãri semnificative pentru accesarea cat mai facilã a fondurilor necesare proiectelor pe care ni le propun. Vã asigur cã vom depune toate eforturile necesare in vederea transparentizãrii activitãtii Agentiei si a modalitãtilor in care se poate obtine finantarea nerambursabilã’, a declarat Alin Dan Trifu, directorul OJFIR Vaslui. Alocarea financiarã propusã pentru sesiunea din acest an, aferentã submãsurii (sM) 6.2 ‘Sprijin pentru infiintarea de activitãti neagricole’ este de peste 18 milioane de euro, iar pentru submãsura sM 6.4 ‘Investitii in crearea si dezvoltarea de activitãti neagricole’ se ridicã la valoare totalã neram – bursabilã de 35 milioane de euro. Pentru zona ITI – Delta Dunãrii, solicitantii de finantare vor avea la dispozitie aproximativ 10 milioane de euro, impãrtite astfel: pentru sM 6.2 – ITI DD, alocarea este de peste 3 milioane de euro, iar pentru sM 6.4 – ITI DD 7 milioane de euro. Versiunile finale ale Ghidurilor solicitantului aferente submãsurilor dedicate investitiilor din sectorul non-agricol pot fi accesate de pe prima pagina a portalului AFIR, dar si din sectiunea Investitii PNDR, in pagina fiecãrei submãsuri in parte.

Modificari fata de sesiunile anterioare

Ca urmare a observatiilor primite in perioada de consultare publicã, in versiunile finale ale Ghidurilor solicitantului pentru submãsurile 6.2 si 6.4, se regãsesc mai multe noutãti, simplificãri, corelãri si modificãri procedurale fatã de versiunile anterioare, menite sã usureze depunerea proiectelor de finantare de cãtre solicitanti, dar si implementarea lor. În aceastã sesiune, fatã de cele anterioare, sunt eligibile proiectele de investitii care propun activitãti aferente mai multor coduri CAEN dacã aceste activitãti se completeazã, se dezvoltã sau se optimizeazã reciproc. Însã, in cazul in care prin proiect sunt propuse activitãti complementare aferente mai multor coduri CAEN, care ar primi punctaje diferite la oricare dintre criteriile de selectie sau au valori diferite ale sprijinului public nerambursabil, proiectul va primi punctajul cel mai mic aferent acelui criteriu. Domeniile de diversificare eligibile prin sM 6.2 cuprind acum si servicii de cazare in parcuri pentru rulote, camping si tabere, servicii de catering si servicii de ghidaj turistic. Astfel, devin cheltuieli eligibile si investitii pentru infrastructura din parcuri pentru rulote, camping si tabere, cu respectarea Ordinului Autoritãtii Nationale pentru Turism (ANT) 65/ 2013, cu modificãrile si completãrile ulterioare. Acestea se vor limita la capacitatea de cazare specificã structurii de primire turi – sticã de tip pensiune agroturisticã – maxim 8 camere. Conform Ordinului ANT 65/ 2013, in pensiunile agroturistice, mancarea se preparatã din produse naturale, preponderent din gospodãria proprie sau de la producãtori autorizati de pe plan local. Taberele se vor organiza in structuri de primire turisticã de maxim de 8 camere, in care se vor caza grupuri organizate in vederea desfãsurãrii unor activitãti recreative, cum ar fi: bird-watching, schi, echitatie etc). În cadrul taberelor se poate asigura masa exclusiv pentru grupurile cazate. Precizãm cã taberele pentru pescuit si vanãtoare nu sunt eligibile. Beneficiarul isi va lua angajamentul cã va introduce obiectivul investitional in circuitul turistic. Totodatã, el trebuie sã respecte cerintele de mediu specifice investitiilor in perimetrul ariilor naturale protejate. În situatia in care beneficiarul nu prezintã toate autorizatiile solicitate inainte de ultima transã de platã, proiectul devine neeligibil. Sunt eligibile, de asemenea, ambulanta veterinarã si masina de transport funerar, dacã respectã cumulativ conditiile prevãzute de Ghidul solicitantului, printre care se numãrã si omologarea R.A.R. În cazul ambulantelor veterinare, omologarea R.A.R se obtine in baza unui aviz emis de Colegiul Medicilor Veterinari iar R.A.R va face mentiunea ‘echipare specificã interventii medicinã veterinarã’. Modificarea amplasamentului se poate realiza numai in cadrul aceluiasi UAT, in conditiile mentinerii criteriilor de eligibilitate si de selectie. De asemenea, se pot modifica procentele aferente obiectivelor specifice in limita a 10%, fãrã eliminarea acestora. Beneficiarul poate solicita modificarea Planului de afaceri de cel mult douã ori in perioada de implementare a acestuia, in baza unei justificãri fundamentate, care sã nu conducã la modificarea obiectivului obligatoriu, afectarea obiectivului general si a criteriilor de eligibilitate sau sã modifice criteriile de selectie sub limita de punctaj care a determinat selectia proiectului. Pentru ambele submãsuri, 6.2 si 6.4, a fost introdus un nou principiu de selectie, respectiv Principiul prioritizãrii sectoarelor cu potential de crestere in conformitate cu Stra – tegia Nationalã de Compe titivitate sau Strategia Integratã de Dezvoltare Durabilã a Deltei Dunãrii.