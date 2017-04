Activitatea la APIA, întreruptã de Paste

miercuri, aprilie 12, 2017, 3:00

Desi pânã acum s-a lucrat la foc continuu pentru primierea cererilor unice de subventii agricole în cadrul campaniei 2017, centrele locale si cel judetean APIA vor fi închise timp de 3 zile cu ocazia sãrbãtorilor pascale. Pânã acum, peste trei sferturi din cei 15.142 fermieri programati pentru a depune cererile s-au prezentat în acest scop, restul mai având timp pânã pe 15 mai sã facã acest lucru. În ceea ce priveste plãtile subventiilor pentru anul 2016, au fost plãtiti integral 22.198 fermieri, 97,18% din totalul celor care au depus cerere anul trecut.

Agentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã a anuntat programul de lucru cu publicul in perioada sãrbãtorilor pascale. Astfel, institutia va fi inchisã de sambãtã, 16 aprilie, activitatea cu publicul urmand a se relua dupã programul normal incepand cu marti, 18 aprilie. Este o pauzã binevenitã, dupã ce, de la inceputul lunii martie, cand a demarat Campania de primire a cererilor unice de platã in agriculturã pentru anul 2017 s-a lucrat inclusiv sambãta si duminica. Conform datelor furnizate de Centrul Judetean APIA Vaslui, panã la aceastã datã au fost programati pentru depunerea cererii unice de sprijin si a documentelor aferente un numãr de 15.142 fermieri, din care sau prezentat 11.620 fermieri, ceea ce reprezintã 76,74% din totalul fermierilor programati. Pentru a fi evitate aglomeratiile la sediul APIA sau la cele ale filialelor din judet, unde se depun cererile de subventii, reprezentantii APIA fac un apel la adresa fermierilor sã respecte cu strictete programãrile fãcute pentru depunerea cererilor unice, atat in sectorul vegetal cat si in cel zootehnic. Termenul limita de depunere a cererilor de sprijin este 15 mai 2017, si, nu va mai fi prelungit, spre deosebire de anii trecuti, cand fermierii puteau depune si ulterior cu aplicarea de penalitãti. În paralel cu activitatea de primire a cererilor unice de platã pentru anul 2017, in aceastã perioadã, APIA a continuat darea in platã a subventiilor aferente anului 2016. Din cele 22.841 cereri unice de sprijin depuse in campania de anul trecut, panã acum au fost plãtiti integral 22.198 fermieri, respectiv 97,18% din totalul fermierilor care au depus cerere in anul 2016. Restul fermierilor vor primi subventiile in perioada imediat urmãtoare, a anuntat conducerea APIA Vaslui.