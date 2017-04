A început Evaluarea Nationalã. Primii, elevii de clasa a II-a!

marți, aprilie 11, 2017, 3:00

Ieri, s-a desfãsurat proba scrisã la limba si literatura românã pentru elevii de clasa a II-a, prima probã din calendarul Evaluãrii Nationale 2017. Unii au lipsit de la primul examen din viata de elev, absentând nu mai putin de 238 din cei 4.538 elevi vasluieni înscrisi. În luna mai, vor fi evaluati elevii de clasa a IV-a si VI-a, pentru ca, pe 19 iunie, sã înceapã Evaluarea Nationalã a absolventilor de gimnaziu, care conteazã pentru admiterea la liceu.

Elevii de clasa a II-a din invãtãmantul de stat au sustinut, ieri, prima probã din cadrul Evaluãrii Nationale 2017, proba scrisã la limba si literatura romanã. Examenul va continua azi cu proba de citire la aceastã disciplinã, pentru ca, miercuri, sã sustinã proba scrisã la matematicã. La nivelul unitãtilor de invãtãmant din judetul Vaslui, s-au inscris pentru sustine acest prim examen important din viata de elev un numãr de 4.582 de scolari, dintre care 9 elevi cu cerinte educationale speciale, care au avut de rezolvat subiecte adaptate. Pãrintii altor 35 de elevi cu cerinte educationale speciale au preferat sã nu-si supunã copiii unui stres suplimentar si sã nu-i inscrie pentru sustinerea evaluãrii. În ceea ce-i priveste pe ceilalti elevi, se pare cã unii dintre ei invatã absenteismul incã de la varste fragede. Astfel, chiar dacã evaluarea nu are mizã, notele nefiind trecute in catalog, nu mai putin de 238 elevi, 5,22% din total, nu s-au prezentat la examen. Testarea va continua azi, cu proba de citit la limba si literatura romanã, urmand ca, miercuri, sã se desfãsoare proba la matematicã. Rezultatele obtinute la aceste testãri vor fi folosite doar pentru elaborarea planurilor individuale de invãtare. În acest scop, unitãtile scolare vor anunta pãrintii cu privire la rezultatele obtinute la Evaluarea Nationalã, rezultate ce reflectã stadiul formãrii, incã de la aceastã varstã, a competentelor la limba romanã sau matematicã. În luna mai, este randul elevilor de clasa a IV-a si a VIa sã fie supusi testãrilor de verificare a cunostintelor acumulate. Evaluarea nationalã la clasa a IV-a va debuta pe data de 3 mai, cu proba la limba romanã, urmatã, a doua zi, de sustinerea probei la matematicã. În ceea ce priveste elevii clasei a VI-a, acestia vor sustine prima probã, cea la limba si literatura romanã, pe 10 mai, urmatã de testarea la matematicã si stiinte ale naturii, pe data de 11 mai. Ultima etapã, si cea mai importantã, in vederea admiterii la liceu, a Evaluãrii Nationale 2017, cea destinatã elevilor de clasa a VIII-a, va debuta pe data de 19 iunie, cu proba la limba si literatura romanã.