29 Aprilie Ziua Veteranilor de Rãzboi

miercuri, aprilie 26, 2017, 3:00

Prin HG nr. 1.222 din 10 octombrie 2007, Guvernul României a reînnodat traditia interbelicã de sãrbãtorire a veteranilor de rãzboi si a hotãrât ca ziua de 29 Aprilie a fiecãrui an sã devinã ziua de omagiere a acestor „eroi în viatã”. Astfel, an de an, în aceastã zi, sunt omagiati veteranii celui de-Al doilea Rãzboi Mondial.

Centrul Militar Judetean Vaslui, ca unitate de garnizoanã, si Asociatia Nationalã a Veteranilor de Rãzboi – Filiala Judeteanã ‘Penes Curcanul’ Vaslui, organizeazã, vineri, 28 aprilie, in municipiul Vaslui, o serie activitãti dedicate Zilei veteranilor de rãzboi. Manifestãrile vor avea loc cu sprijinul Primãriei municipiului Vaslui, in scopul omagierii veteranilor de rãzboi, a vãduvelor de veterani de rãzboi si urmasii acestora, precum si pentru comemorarea celor care si-au jertfit viata in timpul celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial. Programul debuteazã la ora 10.00, cu o Cere – monie militarã si religioasã de depuneri de coroane de flori. Ceremonia va avea loc in prezenta unui detasa – ment de onoare, la ‘Monumentul Eroilor din cel de Al II-lea Rãzboi Mondial’ (vis-a-vis de Liceul teoretic M. Kogãlniceanu, Vaslui) si va avea drept scop aducerea unui pios omagiu celor care s-au jertfit pe campul de luptã. La ora 11.00, are loc Adunare omagialã, in Sala de sedinte a Consiliului Judetean Vaslui. În cadrul evenimentului, vor fi prezentate aspecte de la activitãtile de omagiere a veteranilor de rãzboi din anii anteriori, ipostaze din activitatea conducerii Filialei judetene ßPenes Curcanul’ Vaslui a Asociatiei Nationale a Veteranilor de Rãzboi si vor fi evocate amintiri din perioada rãzboiului, de cãtre unii veterani de rãzboi. Nu in ultimul rand, vor fi sustinute alocutiuni de omagiere si vor fi inmanate, veteranilor de rãzboi si vãduvelor de veterani de rãzboi, diplome din partea reprezentantilor administratiei locale. Evenimentele vor fi desfãsurate in prezenta unui grup de aproximativ 25-30 de veterani de rãzboi si vãduve de veterani de rãzboi, membri ai Filialei Judetene ßPenes Curcanul’ Vaslui a ANVR. Omagierea veteranilor de rãzboi vine si azi ca un rãspuns la ceea ce marele istoric Nicolae Iorga scria intrun articol din ßNeamul Romanesc’ in luna iunie a anului 1935, spunand cã ßluptãtorul care si-a fãcut datoria trebuie sã se invredniceascã de cea mai mare cinste, alãturi de inteleptii neamului si de conducãtorii cei mai inalti ai treburilor publice’. La manifestãri sunt invitati sã participe militari din unitãtile militare din garnizoanã, precum si invitati din randul personalitãtilor care ocupã functii si demnitãti importante in stat, autoritãti locale, militari veterani care au participat la actiuni militare in teatrele de operatii din Afganistan, Irak si Balcanii de Vest, elevi, studenti si persoane recunoscute la nivel national si local, care isi desfãsoarã activitatea in domeniul stiintific, cultural, sportiv, precum si cetãtenii municipiului Vaslui.

* Lt. col. Silviu-Ionel Puluc, comandantul CMJ Vaslui