150 de avize pentru atestatele de producãtor

miercuri, aprilie 19, 2017, 3:00

Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui a eliberat, in acest an, 150 de avize consultative pentru obtinerea atestatului de producãtor in sectorul vegetal. Este vorba despre pomi fructiferi, legume, cultura mare, vitã-de-vie etc. Din numãrul total, 6 avize au fost cu propunere de respingere a atestatului de producãtor, din cauzã cã nu a fost respectatã legislatia in domeniu. ìFermierii sunt interesati sã isi vandã produsele agricole in piete. Atestatele de producãtor individual sunt eliberate de cãtre primari, iar noi acordãm un aviz consultativ. Odatã ce primarul a eliberat atestatul de producãtor, tãranii dispun de dovada cã sunt producãtori si nu intermediari’, a spus Gigel Crudu, directorul DAJ Vaslui. Începand cu luna mai 2015, comercializarea produselor agricole obtinute in gospodãria proprie se face in baza ìAtestatului de producãtorî, document care a inlocuit ìCertificatul de producãtorî eliberat conform HG nr. 661/ 2001, act normativ abrogat. Atestatul de producãtor este valabil un an calendaristic de la data emiterii si se vizeazã semestrial, prin aplicarea stampilei si semnãturii primarului comunei, orasului sau municipiului. Producãtorii agricoli persoane fizice care vor sã comercializeze produse agricole vor trebui, mai intai, sã obtinã un atestat de producãtor, care va inlocui certificatul de producãtor utilizat panã in prezent. Documentul cuprinde numele si prenumele producãtorului agricol, precum si denumirea produselor si suprafata de teren exploatatã, respectiv efectivele de animale, care sunt inregistrate in registrul agricol organizat de autoritãtile administratiei publice locale pe a cãror raza se aflã terenul/ferma/gospodãria.