143 de afaceri au scãpat de «bisturiu»

luni, aprilie 10, 2017, 3:00

Mediul de afaceri vasluian înregistreazã tot mai putine dizolvãri, radieri si suspendãri de activitate. În primele douã luni ale anului, au fost închise cu 143 firme mai putin decât în anul trecut. Diferenta cea mai mare este înregistratã la capitolul radieri din Registrul Comertului, cu 135 de firme în 2017, fatã de 238, în anul precedent. Dacã pe lângã investitiile de la bugetul national si atragerea fondurilor europene va fi un succes, sunt toate sansele ca economia localã sã încheie anul pe plus.

Mediul de afaceri din judetul Vaslui primeste vesti bune de la Oficiul National al Registrului Comertului. În primele douã luni ale acestui an, numãrul suspendãrilor, dizolvãrilor si radierilor de firme a scãzut considerabil comparativ cu perioada similarã din 2016. La capitolul suspendãri de activitate, in ianuarie si februarie 2017 au fost supendate 38 de firme, fatã de 48 anul trecut, ceea ce inseamnã o dinamicã negativã cu 20%. De asemenea, la sectiunea radieri in acest an au fost inregistrate 135 de firme, comparativ cu anul precedent, cand au fost radiate din Registrul Comertului 238 de firme. Astfel, radierile inregistreazã in acest an o dinamicã negativã de 43%. Nu in ultimul rand, ecartul intre societãtile iesite de pe piatã in acest an fatã de 2016 este la fel de mare si in ceea ce priveste dizolvãrile de firme. Dacã in acest an au fost dizolvate 25 de societãti, anul trecut s-au inregistrat 55 de firme, ceea ce inseamnã o dinamicã negativã a dizolvãrilor 54%. Cele mai multe inchideri de afaceri s-au inregistrat in domenii precum comertul cu ridicata si amãnuntul, hoteluri, restaurante, trans – port, depozitare, agriculturã, silviculturã, pescuit etc. Pe langã investitiile de la bugetul national, atragererea fondurilor europene este vitalã pentru mentinerea pe piatã a agentilor economici. Cum in ultimii doi ani atragerea fondurilor europene a avut mult de suferit la nivel local, 2017 se doreste a fi revirimentul pe finantarea european‘. Se doreste ca atat administratiile publice locale, cat si mediul privat sã aplice pe programele europene si sã obtinã resursele financiare necesare. ìLa nivel national, se doreste atragerea sumei de 5,2 miliarde de euro prin proiecte europene. Dacã proiectele nu sunt implementate si atrase fondurile panã cel tarziu in luna mai, dupã aceea, va fi mult mai greu. E important ca ministrul IMM-urilor sã vinã la Vaslui, sã discute cu oamenii de afaceri din judet, sã prezinte facilitãtile acordate, efectele acestora, infiintarea de noi locuri de muncã. Noi, in judet, la aproape 50.000 de salariati, avem in jur de 100.000 de pensionari. Este un decalaj enorm pentru judetul nostruî, a spus Ionel Constantin, presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agriculturã Vaslui.