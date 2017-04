11 perchezitii la domiciliile unor suspecti de furt

miercuri, aprilie 12, 2017, 3:00

Politistii au efectuat, ieri, 11 perchezitii domiciliare la locuintele unor persoane suspectate de comiterea de infractiuni contra patrimoniului. Au fost ridicate mai multe bunuri asupra cãrora existã suspiciunea cã ar proveni din sãvârsirea de infractiuni.

Politisti din cadrul Biroului de Investigatii Criminale Barlad, impreunã cu politisti din cadrul structurilor de ordine publicã urban si rural, cu sprijinul politistilor din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale Vaslui au efectuat, ieri, dimineatã, 11 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Barlad si comunei Grivita, la persoane bãnuite de comiterea de infractiuni contra patrimoniului. Sase persoane bãnuite de comiterea de infractiuni de furt din locuinte si din societãti comerciale, fapte sãvarsite in perioada 2016 – 2017, au fost conduse la sediul Politiei municipiului Barlad pentru audieri. Cu ocazia perchezitiilor, au fost recuperate mai multe bunuri (aparaturã electronicã, electrocasnicã si materiale de constructii), asupra cãrora existã suspiciunea cã ar proveni din sãvarsirea respectivelor infractiuni. Politistii continuã cercetãrile pentru documentarea intregii activitãti infractionale a acestor persoane precum si pentru identificarea tuturor celor implicati in comiterea respectivelor infractiuni, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langã Judecãtoria Barlad. Activitatea a beneficiat de suportul de specialitate a Directiei de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.