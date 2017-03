Ziua Politiei, marcatã si la Vaslui

luni, martie 27, 2017, 3:00

La împlinirea a 195 de ani de la atestarea politiei moderne, cu ocazia Zilei Politiei Române, sãrbãtoritã pe 25 martie, Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui a organizat mai multe manifestãri. Dacã joi, acestea au fost adresate în special copiilor, vineri, manifestãrile au continuat cu un moment de reculegere în memoria politistilor cãzuti la datorie si o sedintã festivã, ocazie cu care mai multi lucrãtori ai IPJ Vaslui au primit distinctii sau au fost avansai în grad.

Vineri dimineatã, la ora 08.15, timp de un minut, politistii vasluieni au tinut in fata sediului IPJ Vaslui un moment de reculegere dedicat politistilor cãzuti la datorie, ca semn al pretuirii pentru sacrificiul suprem depus in slujba comunitãtii. În timpul momentului de reculegere, autospecialele Serviciului Rutier au pus in functiune rampele luminoase si sistemul acustic. Momentul ‘In memoriam’ dedicat politistilor cãzuti la datorie a reamintit tuturor celor prezenti cã misiunea de politist implicã numeroase riscuri, cã, nu de putine ori, politistul roman isi pune viata in pericol pentru a apãra drepturile si libertãtile cetãtenilor. Manifestãrile prilejuite de Ziua Politiei Romane, la implinirea a 195 de ani de la atestarea politiei moderne, au continuat cu o sedintã festivã, desfãsuratã in Sala ‘Arta’ a Muzeului Judetean Vaslui. Cu aceastã ocazie, dupã ce s-a dat citire mesajelor venite din partea ministrului MAI si a sefului Politiei romane, in prezenta invitatilor, multi lucrãtori ai IPJ Vaslui au primit distinctii sau au fost avansati in grad. Nu au fost singurele evenimente care au marcat Ziua Politiei Romane. Joi, a fost Ziua portilor Deschise, ocazie cu care elevi de la institutiile de invãtãmant vasluiene au avut ocazia sã afle din tainele meseriei de politist si sã ia contact cu tehnica din dotarea acestora. Astfel, IPJ Vaslui a organizat impreunã cu Scoala nr. 6 ‘Mihai Eminescu’ un concurs de machete pe teme rutiere intitulat ‘Drumul cãtre Scoalã’, concurs care a avut ca scop promovarea si dezvoltarea de comportamente responsabile in randul minorilor. Elevii au primit de la politisti diplome, dulciuri si insigne cu mesajul ‘AJUTOR DE POLITIST’. Cei mai mici participanti la trafic, copiii de la gradinite si de la clase primare si gimnaziale de la unitãti de invãtãmant din municipiul Vaslui, au fost invitati sã participe, alãturi de politisti, la manifestãrile organizate in aer liber. Copiii au avut posibilitatea sã descopere aspecte din activitãtile pe care le desfãsoarã, zi de zi, politistii, dar si dotãrile de care acestia dispun pentru executarea misiunilor specifice. Li s-a prezentat un laborator mobil, folosit de specialistii criminalisti pentru realizarea cercetãrii eficiente la locul comiterii infractiunilor, tehnica fotovideo digitalã, trusele specializate si echipamentele criminalistice necesare descoperirii tuturor tipurilor de categorii de urme existente in campul infractional, dar si elemente din dotarea in materie de armament si echipamente de protectie a Serviciului pentru Actiuni Speciale. Cu aceastã ocazie, pe platoul din fata IPJ Vaslui, copiii au avut ocazia sã admire nu doar cainele politist ‘Tano’, care a realizat demonstratii de patrulare, de prindere si imobilizare a infractorilor, dar si autospecialele folosite de Serviciul Rutier. Acestea din urmã au fãcut deliciul participantilor, cu atat mai mult cu cat au avut ocazia sã punã in functiune semnalele acustice sau luminoase si chiar sã transmitã mesaje prin statia din dotarea autospecialelor.