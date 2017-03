Zile decisive pentru încasarea taxelor si impozitelor locale

miercuri, martie 15, 2017, 3:00

Agentii economici si populatia municipiului Vaslui sunt asteptati sã îsi achite taxele si impozitele locale pe 2017. Plãtile se pot face la ghiseele Primãriei, prin virament bancar, sau prin serviciul electronic ghiseul.ro. Persoanele fizice si juridice care achitã integral obligatiile fiscale pentru anul curent beneficiazã de o bonificatie de 10%. Contribuabilii care nu achitã jumãtate din suma datoratã bugetului local pânã la 31 martie 2017 vor suporta penalitãti pentru sumele restante.

Data de 31 martie 2017 este termenul panã la care contribuabilii trebuie sã plãteascã la bugetul municipiului Vaslui jumãtate din obligatiile fiscale aferente anul 2017. Contribuabilii persoane fizice si juridice care achitã integral taxele si impozitele locale pentru anul curent vor beneficia de bonificatii fiscale de 10%. În schimb, firmele si populatia care nu achitã jumãtate din suma datoratã visteriei locale vor suporta penalitãti de 1%/lunã, calculate incepand cu 1 aprilie 2017. Eugen Bot, directorul Directiei Economice din cadrul Primãriei municipiului Vaslui, reaminteste cã persoanele fizice si juridice au la dispozitie mai multe variante pentru plata taxelor si impozitelor locale. Astfel, obligatiile fiscale se pot achita direct la ghiseele Serviciului Financiar, din sediul Primãriei Vaslui, prin virament bancar sau prin intermediul serviciului electronic ghiseul.ro. Pentru a realiza plata online, contribuabilii pot utiliza datele care au fost transmise prin intermediul instiintãriore de platã. În situatiile in care beneficiazã de bonificatia financiarã de 10%, contribuabilii care apeleazã la plata electronicã trebuie sã isi facã calculul privind suma rãmasã de platã. La aceastã datã, in evidenta Primãriei Vaslui sunt inregistrate 40.865 roluri pentru persoanele fizice si 2.081 roluri pentru persoanele juridice. Taxele si impozitele locale sunt datorate pentru clãdiri, terenuri, mijloace de transport, taxe de eliberare certificate, avize, autorizatii, taxã pentru folosirea mijloacelor de reclamã si publicitate, impozit pe spectacole.

Program de încasari în martie: 6,8 milioane lei

Luna martie este perioada in care programul de incasãri pentru taxele si impozitele locale pe 2017 prevede colectare sumei de 6,8 milioane de lei. Panã la aceastã datã, incasãrile se ridicã la suma de 1 milion de lei, asa cã ultimele zile din martie devin cruciale pentru echilibrarea nivelului colectãrilor la buget. Pe langã persoanele fizice, in ultimele zile aferente primului termen sunt asteptati sã facã plãti agentii economici, pentru a beneficia de bonificatia financiarã amintitã. Pentru luna ianuarie 2017, programul de incasãri stabilit de municipalitate a fost de 1.750.000 lei, sumã care a fost realizatã in totalitate. Pentru luna februarie, s-a stabilit un program de incasãri de 2.100.000 de lei colectãri, care au fost, de asemenea, realizate. Pentru primul trimestru din anul fiscal 2017, programul de incasãri stabilit pentru taxele si impozitele locale se ridicã la suma de 10.650.000 lei. În total, pentru acest an, pe acest segment de venituri, Primãria Vaslui preconizeazã incasãri de 25.050.000 lei. ìPentru primele douã luni ale anului, ne-am realizat incasãrile stabilite. Veniturile colectate din taxe si impozite sunt foarte importante in cadrul executiei bugetare. Din aceste sume se asigurã finantarea servicilor publice de interes local, precum si finantarea obiectivelor de investitii de la nivelul municipiului Vasluiî, a explicat Eugen Bot.

Facilitati pentru plata impozitelor

Consiliul Local Vaslui a hotãrat, pentru 2017, mentinerea taxelor si impozitelor la nivelul anului precedent. În cazul impozitãrii terenurilor, in perioada 2007-2015 s-a mentinut acelasi nivel al impozitãrii. Conform noului Cod Fiscal, autortãtile publice locale au competenta de a stabili impozitul intre douã limite: minim – 6.000 lei si maxim – 15.700 lei. Pe langã stabilirea impozitului intre cele douã niveluri, Consiului Local mai are posibilitatea sã adauge o majorare de 50%. La nivelul municipiului Vaslui, s-a stabilit ca impozitul pentru un hectar de teren sã fie de 7.573 lei. La fel s-a procedat si in cazul impozitului pe clãdiri pentru persoanele fizice. Prin Codul Fiscal se stabileste cã la calculul impozitului se utilizeazã un tarif special, care a crescut de la 935 lei la 1.000 de lei, iar indicele pentru suprafata construitã a crescut de la 1,2 la 1,4%/metrul pãtrat. Aceste douã modificãri ar fi condus, de asemenea, la o crestere in plus a impozitului pe clãdiri pentru persoanele fizice.