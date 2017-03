Zeci de solicitãri pentru pensiile internationale

joi, martie 16, 2017, 3:00

Anul 2017 a inceput in fortã in ceea ce priveste cererile vasluienilor care au lucrat in strãinãtate pentru pensiile comunitare. În primele luni ale anului, la Casa Judeteanã de Pensii (CJP) Vaslui au fost primite peste de 30 de cereri noi privind pensiile comunitare, solicitãrile adaugandu-se celor care au fost in lucru in 2016. La sfarsitul anului trecut, CJP Vaslui avea finalizate 267 de dosare de pensii comunitare, din care 140 erau pensii de bãtranete. De la aderarea Romaniei la Uniunea Europeanã, in judetul Vaslui au fost finalizate 607 dosare, dintre care pensii de bãtranete – 439, pensii de invaliditate – 137 si pensii de urmas – 31. În cele mai multe cazuri, pensiile nationale stabilitate de CJP Vaslui pentru lucrãtorii comunitari sunt mai mari decat pensiile comunitare stabilite. Existã si situatii in care persoane care au lucrat in spatiul european bene ficiazã de pensii din douã state (Romania si un alt stat membru). O a treia categorie de lucrãtori migranti beneficiazã numai de pensie comunitarã. Pensia comunitarã a fost stabilitã in cazul acestora prin cumulul perioadelor lucrate in Romania cu perioadele lucrate intrun stat membru. La acordarea drepturilor de pensie in Romania, luarea in considerare a perioadelor realizate conform legislatiei altor state, in sensul totalizãrii, se face in mãsura in care este necesar pentru completarea perioadelor de asigurare, cu conditia ca acestea sã nu se suprapunã. CJP Vaslui detine inform atii despre pensiile pe care beneficiarii de pensii le primesc din alte state decat Romania doar din documentele transmise de institutiile corespondente din strãinãtate.