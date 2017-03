Vreau sã fiu sofer!

miercuri, martie 29, 2017, 3:00

Una dintre conditiile obligatorii pentru ca o persoanã sã detinã permis de conducere auto este sã fie apt din punct de vedere medical si psihologic. Avizele necesare pot fi eliberate doar de unitãti medicale autorizate, conform legii, de Directiile de Sãnãtate Publicã pe raza cãreia îsi desfãsoarã activitatea, autorizatii eliberate în anumite conditii si doar pe perioade de câte un an. Acest lucru a fãcut ca, anul trecut, în judetul Vaslui, numãrul unitãtilor autorizate sã se dubleze în luna decembrie, fatã de aprilie 2017. Din cele 9 unitãti medicale cu autorizatii în vigoare, 3 sunt chiar spitalele vasluiene. Costul examinãrilor necesare pentru fisa auto este cuprins în general de 120 – 130 lei, în functie de unitatea medicalã.

Reglementarile legislative in vigoare stipuleazã cã, pentru obtinerea permisului de conducere auto, solicitantul trebuie sã fie apt din punct de vedere medical si psihologic. Mai mult, prelungirea valabilitãtii permisului de conducere sau preschimbarea acestuia este conditionatã de intocmirea fisei medicale auto, de efectuarea analizelor medicale pentru permisul auto, investigatiile fiind corespun – zãtoare categoriilor de permis dorite. Unitãtile medicale, publice sau private, care au dreptul de a elibera astfel de avize se supun autorizãrii, de cãtre Directia de Sãnãtate Publicã, avizele fiind eliberate pe perioadã de cate 1 an. Pentru continuarea activitãtii in domeniu, respectivele unitãti sanitare trebuie sã obtinã, la randul lor, reautorizarea, lista acestor unitãti fiind publicã, pe site-ul DSP Vaslui, www.dspvs.ro. Pentru a evita drumurile inutile, solicitantii trebuie sã se intereseze cu privire la unitãtile sanitare care sunt autorizate de cãtre DSP in vederea examinãrii candidatilor la obtinerea fisei auto. Ca un exemplu, in luna aprilie 2016, in judetul Vaslui, doar 5 unitãti medicale aveau aceastã autorizatie, pentru ca, in luna decembrie a aceluiasi an, numãrul acestora sã creascã la 9! Dintre acestea, douã unitãti medicale, una din Husi, CMI Dr. Marciuc Djulieta, si alta din Vaslui, SC Med-Dopa SRL, sunt autorizate sã facã examinare la o singurã specialitate, ORL, respectiv psihiatrie. Celelalte 7 unitãti medicale, dintre care 4 sunt clinici private, Recumed si Telkafarm (Teoklinic) din Vaslui, Polimed si Societatea Civilã Medicalã Dr. Stoian & Dr. Ungureanu Barlad, celelalte fiind cele 3 spitale din judet, Spitalul Judetean de Urgentã Vaslui, Spitalul Municipal de Urgentã ‘Elena Beldiman’ Barlad si Spialul Municipal ‘Dimitrie Castroian’ Husi, prin ambulatoriile (policlinicile) proprii, sunt autorizate pentru toate cele 6 specialitãti medicale obligatorii pentru obtinerea fisei auto. Fisa medicalã auto necesarã pentru obtinerea sau preschimbarea permisului de conducere, indiferent de categorie – autovehicul, motoc – icletã sau moped -, presupune consultatii medicale pentru specialitãtile reglementate prin lege. Doritorii trebuie sã facã dovada cã sunt apti din punct de vedere al specialitãtilor medicinã internã, ortopedie, neurologie, psihiatrie, oftalmologie, ORL, respectiv cã nu suferã de afectiuni care sã-l impiedice sã con – ducã un vehicul. Dupã investigatii, fisa este inchisã de cãtre medicul coordonator si, avand stampila unitãtii medicale, este autorizatã de cãtre Directia de Sãnãtate Publicã si Politia Rutierã, prin Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor. Un rol important il detine si examinarea psihologicã, de obicei efectuandu-se inaintea celorlalte examene, si care se finalizeazã cu eliberarea unui aviz psihologic din care rezultã cã solici – tantul este apt psihologic pentru obtinerea sau preschimbarea permisului de conducere. Atat avizul psihologic auto, cat si analizele medicale pentru permisul auto se efectueazã inaintea inceperii de cãtre cursant a orelor propriu zise de pregãtire teoreticã si practicã, din cadrul scolii de soferi. Trebuie spus cã, in judetul Vaslui, au fost cazuri in care avizele respective au fost date fãrã ca solicitantii, uneori suferind de afectiuni incompatibile cu capacitatea de a conduce un vehicul, sã fie examinati de cãtre medicii specialisti. Este cazul unei clinici din Bacãu, New Central Med, a cãrei conducere, alãturi de angajati si medicii cu care colaborau, este trimisã acum in judecatã pentru comiterea de fapte penale. Zeci de beneficiari ai unor astfel de practici, doritori sã devinã soferi, au fost, si ei, anchetati, riscand, si ei, sã fie inculpati in dosar.