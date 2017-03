Violatorul ucigas din Pogana, eliberat din arest si internat «la nebuni»!

marți, martie 14, 2017, 3:00

Judecãtorii vasluieni au decis eliberarea temporarã din arest si internarea medicalã provizorie a lui Nicã Sârbu, oligofrenul care, în luna iulie, a violat si înjunghiat o bãtrânã muribundã. Desi trimis încã din luna ianuarie în judecatã, procesul în care individul este acuzat de omor, viol si violare de domiciliu nu poate începe din cauza problemelor psihice ale acestuia, dar si a faptului cã judecãtorii vor sã fie siguri cã, la momentul producerii faptei, avea discernãmânt.

La jumãtatea lunii iulie 2016, locuitorii din Mãscurei, comuna Pogana, au fost ingroziti de fapta unui consãtean. O bãtranã in varstã de 81 de ani, muribundã, era vegheatã de cateva zile de rude. Pentru a rezolva unele probleme legate de apropiata inmormantare, membrii familiei au lãsat-o cateva minute singurã in casã. La intoarcere, au gãsit in incãpere un bãrbat care, dupã ce o injunghiase in abdomen pe bãtrana in constientã, o viola. Individul, Nicu Sarbu, un bãrbat in varstã de 47 de ani, cunoscut ca suferind de oligofrenie de gradul II, a fost retinut de politisti sub acuzatia de viol, tentativã de omor si violare de domiciliu. El a fost internat initial la Sectia de psihiatrie a Spitalului Judetean Vaslui in vederea efectuãrii unei expertizãrii psihiatrice, ulterior, fiind transfe rat la altã unitate spitaliceascã de profil, cu conditii mai stricte de pazã. În urma expertizelor, specialistii Serviciului Medico Legal Judetean Vaslui au considerat cã individul avea discernãmant in momentul comiterii faptei si, in consecintã, procurorii Tribunalului Vaslui au cerut si obtinut acordul instantei privind arestarea preven – tivã a lui Nicu Sarbu. Desi, chiar si in arest, ucigasul violator a fost obligat la tratament medical, fiind sub supraveghere stricã, individul s-a dovedit a fi un pericol atat pentru sine, cat si pentru colegii de celulã si chiar pentru gardieni. Mai mult, a sosit si rezultatul expertizei solicitatã de procurori in luna ianuarie, prin care se cerea sã se stabileascã dacã raportat la starea actualã de sãnãtate a inculpatului si afectiunile de care suferã se impune luarea mãsurii de sigurantã a obligãrii la tratament medical sau cea a internãrii medicale. În consecintã, sãptãmana trecutã, Tribunalul Vaslui a admis propunerea Serviciu lui de Probatiune, de eiliberare temporarã din arest preventiv a lui Nicu Sarbu si internarea provizorie a acestuia intr-o unitate specializatã de asistentã medicalã, panã la insãnãtosire sau panã la ameliorarea stãrii de sãnãtate care inlãturã starea de pericol ce a determinat luarea mãsurii. Mai mult, datã fiind gravitatea situatiei, judecãtorii au hotãrat ca internarea la un spital de psihiatrie sã se facã imediat, chiar dacã decizia lor poate fi contestatã in termen de 5 zile de la pronuntare. Mai mult, date fiind probleme psihice evidente ale bãrbatului, instanta a decis ca DGASPC sã clarifice situatia juridicã a persoanei adulte aflate in nevoie, respectiv cine poate lua decizii in numele acesteia. Mai trebuie mentionat cã, incã din data de 20 ianuarie, dosarul in care ucigasul violator din Pogana a fost acuzat de comiterea infractiunilor de omor, viol si violare de domiciliu a fost inregistrat pe rolul Tribunalului Vaslui. Cu toate acestea, procesul incã nu a inceput.