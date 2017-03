Violatorul «pilos» din Bârlad, în continuare dupã gratii

joi, martie 2, 2017, 3:00

Magistratii Tribunalului Vaslui au respins ca nefondatã contestatia formulatã de Cristian Butnaru împotriva deciziei judecãtorilor bârlãdeni de prelungire a arestului preventiv, în care este plasat încã din luna iunie 2016. Bãrbatul este acuzat cã, dupã ce a violat o tânãrã de 17 ani, ar fi beneficiat de favorurile unor oficialitãti bârlãdene care ar fi trebuit sã apere legea, respectiv a sefului, pe atunci, a Politiei Bârlad, Vasile Chelaru, si a psihologului Ionel Brãtianu, seful CPRUCANE, ambii cercetati acum pentru fapte de coruptie.

Magistratii, atat cei barlaãdeni, cat si cei ai Tribunalului Vaslui, nu au fost de acord ca un violator sã fie pus in libertate, chiar dacã au trecut deja 8 luni de la arestarea lor preventivã. Asta cu atat mai mult cu cat in favoarea unuia dintre ei, Cristian Butnaru, au intervenit, ilegal, atat Vasile Chelaru, seful Politiei Barlad, si psihologul Ionel Brãtianu, seful Centrului de Primire in Regim de Urgentã a Copilului Abuzat, Neglijat si Exploatat (CPRUCANE). Cand victima violului, o liceancã in varstã de 17 ani, a depus plangere la politie, Butnaru a apelat la Ionel Brãtianu, prieten de familie, care a mãsluit raportul psihologic fãcut victimei in favoarea agresorului. În timpul cercetãrilor, procurorii l-au pus sub acuzare si pe seful Politiei Barlad, acuzandu-l de abuz in serviciu, pentru cã acesta a incercat sã modifice probe din dosar, in ideea clasãrii plangerii victimei, din lipsã de probe. Urmare a extinderii verificãrilor, comisarul- sef Vasile Chelaru a fost inculpat si pentru instigare la fals si instigare la delapidare pentru alte fapte. Seful Politiei Barlad a fost plasat sub control judiciar. Pus sub acuzare, Chelaru s-a retras din Politie, pensionandu-se anticipat. La randul sãu, Ionel Brãtianu este cercetat pentru comiterea infractiunii de favorizare a infractorului. Violul care a dus la punerea sub acuzare si a celor doi apãrãtori ai legii a avut loc pe 3 mai 2015, dupã ce victima, initial hãrtuitã la telefon de Cristian Butnaru, timp de mai multe zile, a fost abordatã de inculpat, care a amenintat-o si i-a cerut sã facã sex. Refuzat, Butnaru si-a chemat un prieten in ajutor, pe Ghintuialã Marian, impreunã cu care pur si simplu au luat-o pe sus pe fatã. ‘Ulterior acestui moment, cele trei persoane s-au indreptat impreunã cãtre barul amplasat vis-avis, unde au stat aproximativ 30 minute. În continuare, minora este condusã cu taxiul doar de cãtre Butnaru Cristian la imobilul unde locuieste inculpatul Ghintuialã si este urcatã – in timp ce este tinutã de manã si trasã cu forta – la locuinta apartinandu-i lui Ghintuialã Marian (acesta din urma coborase pe traseu). A fost introdusã in interiorul apartamentului, usa de acces in interiorul locuintei a fost inchisã, apoi a fost impinsã intr-una din camere, lovitã in mod repetat peste fatã cu palmele si obligatã sã intretinã un raport sexual cu inculpatul’, se aratã in actul de sesizare al instantei. Dupã ce totul sa aflat, pe 24 iunie 2016, Butnaru si Ghintuialã au fost arestati preventiv, ulterior cel de-al doilea fiind plasat in arest la domiciliu, la fel ca Ionel Brãtianu. Acestuia din urmã i-a fost apoi preschimbatã aceastã mãsurã preventivã cu cea a controlului judiciar, neavand voie sã plece din tarã sau sã profeseze ca psiholog judiciar sau sã desfãsoare activitate in exercitarea cãreia a sãvarsit fapta, respectiv psihologie judiciarã. În ceea ce-l priveste pe principalul vinovat, Cristian Butnaru, acesta era cat pe ce sã fie eliberat din arest preventiv, in septembrie 2016, insã judecãtorii Tribunalului Vaslui au ‘intors’, la cererea procurorilor, decizia datã in acest sens de Judecãtoria Barlad. De atunci, Butnaru a fãcut mai multe cereri de schimbare a acestei mãsuri preventive, cu o alta, arest la domiciliu sau control judiciar, de fiecare datã fiind refuzat de judecãtori. Între timp, la inceputul lunii februarie, a inceput procesul pe fond in acest dosar, urmãtorul termen de judecatã fiind programat pentru astãzi, 2 martie, ocazie cu care se va trece la administrarea, de cãtre procurori, a probatoriului in aceastã cauzã.