Violatorul din Voinesti a fost, pânã la urmã, arestat

miercuri, martie 22, 2017, 3:00

Acum o sãptãmanã, o tanãrã in varstã de 18 ani a reclamat faptul cã a fost constransã sã intretinã fãrã voia ei relatii sexuale. Ea a povestit politistilor cã fusese abordatã de Mihai Cristinel Chircu, in varstã de 37 de ani, care s-a oferit sã o ducã cu masina acasã. În loc sã facã acest lucru, la iesirea din Voinesti, bãrbatul a intrat pe un drum lateral, a oprit masina si, prin intrebuintarea de violente, a intretinut relatii sexuale cu tanãra. În urma cercetãrilor efectuate de politistii Sectiei 8 Politie Ruralã Iana, violatorul a fost retinut si prezentat instantei, Judecãtoria Barlad, cu propunere de arestare preventivã. Instanta barlãdeanã nu a admis cererea procurorilor si a dispus doar cercetarea in libertate, sub control judiciar, a agresorului, singura interdictie mai important pusã fiind cea de a nu pãrãsi teritoriul Romaniei, decat cu incuviintarea prealabilã a instantei de judecatã! Decizia judecãtorilor a fost imediat contestatã de cãtre procurorii din cadrul Parchetului de pe langã Judecãtoria Barlad iar Tribunalul Vaslui le-a dat castig de cauzã, decizand arestarea preventivã, pentru 30 de zile, a violatorului din Voinesti, Mihai Cristinel Chircu. Nu este pentru prima datã, in ultima perioadã, cand judecãtorii barlãdeni considerã cã infactori periculosi pot rãmane in libertate, in ciuda faptului cã acestia sunt acuzati de fapte extrem de grave. Tot sãptãmana trecutã, un interlop barlãdean, Vasilicã Dura, membru al clanului cu acelasi nume, cunoscut pentru altercatiile prin baruri si cluburi, dar si agresiunile, talhãriile sau furturile in care era implicat, era, incã o datã, pus in libertate de instanta barlãdeanã. Si in cazul respectiv, Tribunalul Vaslui a admis contestatiile procurorilor, mentinand arestarea preventivã a interlopului.