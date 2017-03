Vin subventiile pentru crescãtorii de animale!

miercuri, martie 8, 2017, 3:00

Crescãtorii de animale care au depus cereri de subventie în acest sens pentru anul 2016, îsi vor primi, în zilele viitoare, banii de la APIA. Conform conducerii APIA Vaslui, pânã la sfârsitul lunii martie se vor achita toate subventiile aferente anului trecut, atât în sectorul vegetal, cât si zootehnic. Cuantumul acestor subventii în zootehnie sunt mai mari, la toate capitolele, decât în anii trecuti, însã, din pãcate, se vor pierde subventii în cuantum de 120,55 lei/cap de animal pentru 90% din efectivul de ovine si caprine din judet. Asta pentru cã crescãtorii de animale nu pot face dovada cã au animale de rasã certificatã!

Cu trei luni mai devreme ca anul trecut, APIA a inceput deja plata subventiilor aferente anului 2016 pentru crescãtorii de animale care au depus cereri in acest sens. Asta dupã ce, in urmã cu doar douã sãptãmani, pe 23 februarie, Guvernul adopta Hotãrarea pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor nationale tranzitorii si sche – melor de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic, precum si pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de platã 2016. ßAgentia de Plãti si Interventie pentru Agriculturã (APIA) informeazã cã a demarat autorizarea la platã a femierilor care au solicitat, in cadrul Campaniei 2016, ajutoare nationale tranzitorii (ANTZ) si sprijin cuplat (SCZ) in sectorul zootehnic’, se aratã in comunicatul de presã postat pe 7 martie pe siteul institutiei. ßAPIA Vaslui lucreazã deja la autorizarea la platã a fermierilor din sectorul zootehnic care au depus cereri in acest sens in campania 2016 si la emiterea dispozitiilor de platã, urmand ca, incepand din data de 10 martie, banii sã fie virati in conturilor fermierilor. Panã la sfarsitul acestei luni, vor fi plãtite toate subventiile aferente anului 2016, atat in sectorul vegetal, cat si zootehnic. În acelasi timp, continuã campania de depunere a cererilor aferente anului 2017, circa 80% dintre fermierii invitati prezentandu-se in acest sens la centrele locale sau cel judetean APIA Vaslui’, a declarat Rãzvan Arteni, directorul APIA Vaslui. În cazul crescãtorilor de ovine si caprine care au depus cereri de subventie, acestia vor primi cate 5,5957 euro (24,92 lei)/cap de animal, la care se vor adãuga alti 27,0666 euro (120,55 lei)/cap de animal pentru animalele cu rasã certificatã. În cazul crescãtorilor de bovine, acestia vor beneficia de o subventie de 92,4508 euro (411,75 lei)/cap de animal, dacã, la data de referintã 24 februarie 2017, erau inscrisi in Registrul Agricol, la care, pentru SCZ – sprijin cuplat categoria taurine din rase de carne si metisii acestora, vor primi alti 690,6164 euro (3.075,80)/cap de animal. În cazul crescãtorilor de vaci de lapte, acestia vor primi, pe langã cei 92,4508 euro, cate 732,8778 euro (3.264,02 lei)/cap de animal drept sprijin cuplat pentru categoria vaci de lapte (SCZ) si, pentru cei care au contracte cu procesatorii de lapte, alti 19,2099 euro (85,56 lei)/tona de lapte predatã. Plata ajutoarelor nationale tranzitorii si a sprijinului cuplat se efectueazã in lei la un curs de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centralã Europeanã la data de 30 septembrie 2016. În cazul crescãtorilor de ovine si caprine, cuantumul subventiilor pentru anul 2016 sunt mai mari decat anul trecut, si nu doar in cazul celor care au depus cereri in cadrul ANTOC – schema cuplatã de productie, speciile ovine/caprine, respectiv cu peste 1,3 euro/cap de animal mai mari fatã de anul anterior. Sume importante, peste 120 lei/cap de animal se acordã in cadrul sprijinului cuplat speciile ovine/caprine (SCZ), pentru cres – cãtorii de ovine si caprine cu ani – male de rasã, inregistrate la controlul oficial, de care insã nu vor beneficia majoritatea crescãt – orilor vasluieni. ßDin pãcate, cu toate eforturile fãcute de noi pentru a populariza aceste oportu – nitãti de obtinere de subventii, subventiile din cadrul sprijinului cuplat la speciile ovine si caprine se vor plãti pentru circa 25 mii de animale din totalul celor peste 250 mii ovine si caprine inregistrate la nivelul judetului Vaslui. Asta pentru cã crescãtorii de animale nu intrunesc conditiile in acest sens! Fie nu au dorit sã se inscrie intr-o asociatie de profil, fie pentru cã nu au achizitionat animale de rasã pentru prãsilã, in ciuda faptului cã anul trecut s-au dat subventii pentru achizitionarea de berbeci, cert este cã au pierdut, pentru anul trecut, acesti bani. Noi am trimis invitatii in acest sens oierilor din judet, de a se inscrie in asociatia noastrã, pentru a beneficia mãcar din acest an de aceste importante subventii. La un simplu calcul, pentru un crescãtor care are 400 de oi, meritã sã cheltui 10.000 lei pentru berbeci repro ducãtori de rasã ca sã primeascã in plus peste 50.000 lei subventii!’, a declarat Ioan Agafitei, presedintele Asociatiei Ovis Mold Vaslui.