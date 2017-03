Vicepremierul Shhaideh vrea «dezvoltarea policentricã»

marți, martie 14, 2017, 3:00

Conceptul „dezvoltare policentricã”, unul nou în gândirea guvernamentalã, s-ar putea sã fie de bun augur. Ne ajutã si traditia: dacã fostele guverne declarau judetul Vaslui, e drept, formal si înainte de alegeri, o prioritate, actualul executiv declarã judetul nostru prioritatea Ministerului Dezvoltãrii. Unde mai pui cã se întâmplã dupã alegeri…

Tehnocratii mizau pe ‘dezvoltarea integratã’, o strategie care favoriza ‘zonele marginalizate’, adicã aproape intregul judet Vaslui si alte cãteva zone din tarã. Despre aceastã abordare, propusã pe final de mandat, nu se mai aude nimic. Recent, noua guvernare a propus o nouã strategie, al cãrei concept central este ‘dezvoltarea policen – tricã’. Adicã aceeasi Mãrie, dar cu o pãlãrie mult mai mare! O sã vã intrebati ce e aia ‘dezvoltare policentricã’. Nu doar sunã a fizicã aplicatã, dar chiar este. Se ia o regiune cu un oras important, care atrage resurse, cum este Bucurestiul pentru Giurgiu sau Iasul pentru Vaslui, dar se investeste, ‘de-a dracuù’, nu ca panã acum, in Bucuresti sau in Iasi, ci in Giurgiu, respectiv Vaslui, care vor avea astfel sansa sã devinã ele insele centre de dezvoltare urbanã pentru localitãtile din jur. Dicolo de orice urmã de ironie la care invitã o discutie despre strategii de dezvoltare (dupã atatea strategii ratate), vice-primministrul Sevil Shhaideh, ministrul Dezvoltãrii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, a vorbit recent, chiar la Giurgiu, despre… Vaslui, intr-un context incurajator, cel putin la prima vedere, despre ‘strategia de dezvoltare policentricã, pentru dezvoltarea unor poli urbani’, pentru care este alocatã suma de 4 miliarde de euro. ‘În strategia de dezvoltare teritorialã a Romaniei, proiect care este in dezbatere pe site-ul Ministerului Dezvoltãrii, existã aceastã strategie de dezvoltare policentricã – in sensul cã noi constientizãm astãzi cã Bucurestiul actioneazã ca un aspirator de resurse, in special de resurse umane, si, pe aceste considerente, printr-o alocare importantã pentru municipiile resedintã de judet, se va permite ca si acestea, cum este Giurgiu, Alexandria, Cãlãrasi, poate municipii cu o capacitate financiarã mai micã decat Pitesti sau decat Brasov ori Bucuresti, sã atragã in jurul lor. Asta se cheamã strategie de dezvoltare policentricã: sã atragã in jurul lor localitãtile rurale, comune, astfel incat ceea ce astãzi este Bucurestiul pentru Giurgiu sau pentru Alexandria si Giurgiu sã devinã pentru localitãtile din jur, centru de dezvoltare urbanã. (…) Deci, sunt patru miliarde de euro pentru toatã tara, pentru municipii resedintã de judet, municipii si orase, deci tot ceea ce inseamnã poli urbani, ca sã poatã dezvolta aceste servicii in jurul lor’, a declarat Sevil Shhaideh. Astfel, prioritare vor fi municipiile resedintã de judet mai mici, din jurul marilor orase, iar in acest sens, ministrul a adãugat cã va fi importantã interconectarea drumurilor judetene, care va fi finantatã prin Programul Operational Regional cu suma de 1,1 miliarde de euro la nivel national. ‘Iar pentru regiunea Sud, de unde fac parte Giurgiu si Teleorman, existã o sumã ridicatã datoritã capacitãtii financiare mai mici, la fel cum este si la Vaslui, un judet mult mai sãrac decat Giurgiu. Si acolo existã o alocare mult mai mare fatã de celelalte regiuni, sunt punctaje suplimentare pentru proiectele de infrastructurã rutierã’, a completat ministrul.

Vaslui, potential de dezvoltare major

Aflat in apropierea Iasului si Bacãului, orase mari care au un potential de dezvoltare si de atragere a resurselor de unele singure, Vasluiul si Barladul s-ar putea dezvolta, impreunã cu intreaga regiune a Moldovei, reducandu-se decalajul fatã de celelalte regiuni istorice ale tãrii. Viziunea ministrului Dezvoltãrii este confirmatã de un recent studiu care aratã cã Moldova este una dintre provinciile istorice ale Romaniei care are nevoie de infuzii majore de capital, pentru a reduce din decalajul fatã de polii de crestere economicã cum sunt Bucurestiul, Constanta si Clujul. Moldova are un potential de crestere semnificativ datoritã costurilor logistice reduse si a oportunitãtii de dezvoltare a unor facilitãti specifice zonelor dezvoltate, aratã o radiografie a situatiei economice din judetele Iasi, Bacãu, Botosani, Neamt, Suceava si Vaslui, realizatã de KeysFin pentru Arabesque, principalul jucãtor din piata materialelor de constructie. ßExistã un potential de investitii foarte bun, mai ales in jurul oraselor Iasi, Bacãu sau Suceava, acolo unde asistãm la un reviriment economic, in special in sectoarele inovative. Acesta trebuie sustinut de investitii cu rol de catalizator, precum cele in constructii, vitale pentru dezvoltarea infrastructurii. Plusul se va propaga la nivelul pietei fortei de muncã si va contribui la cresterea nivelului de trai in regiune’, declara Cristian Matei, directorul de retail al Arabesque. totodatã, Moldova reprezintã un exemplu relevant al dezvoltãrii inegale, pe mai multe viteze, a economiei nationale. Iasul, Bacãul si Suceava reprezintã motoarele regiunii. Astfel, in 2015, dacã judetul Iasi avea inregistrate 1.546 de firme de constructii cu 11.153 de angajati, la polul opus se situa Vasluiul, unde erau numai 540 de companii, cu 2.885 de salariati, si Botosaniul, cu 448 de firme si 3.811 angajati.