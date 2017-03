Veteran de rãzboi din Dragomiresti, aniversat la împlinirea a 100 de ani

vineri, martie 10, 2017, 3:00

Continuând seria de manifestãri initiate de Centrul Militar Judetean Vaslui, prin care veteranii de rãzboi din judetul Vaslui sunt omagiati la împlinirea vârstei de 100 ani si peste, ziua de 9 martie a constituit un nou astfel de prilej. Comandantul Centrului Militar Judetean Vaslui, locotenent colonel Dan Pintilie, s-a deplasat în Dragomiresti pentru a-a adresa felicitãri lui Toader Bejenaru, veteran al Celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 ani.

Cãpitanul (rtg.) Toader Bejenaru si-a aniversat implinirea a 100 de ani in familie. De asemenea, impreunã cu comandantul Centrului Militar Judetean Vaslui, locotenent colonel Dan Pintilie, la eveniment au participat prefectul judetului Vaslui, Isabel Bogdan, vicepresedintele Consiliului Judetean, Vasile Marciuc, primarul comunei Dragomiresti, Dãnut Iacob, precum si reprezentantul Asociatiei Veteranilor de Rãzboi Filiala Vaslui, col. (r.) Marin Costia. În cadrul momentului festiv, lui Toader Bejenaru i-a fost prezentat mesajul de felicitare din partea conducerii Ministerului Apãrãrii Nationale la implinirea venerabilei varste de 100 ani, mesaj semnat de Gabriel-Beniamin Les, ministrul Apãrãrii Nationale, mesajele Institutiei Pefectului – judetul Vaslui si a Consiliului Judetean Vaslui. În semn de respect si pretuire pentru cei 100 de ani impliniti, veteranului i-au fost inmanate diplome aniversare, plachete si cadouri de cãtre participantii la activitate. Iatã cateva repere din viata venerabilului veteran de rãzboi: cpt. (rtg.) Toader Bejenaru s-a nãscut la data de 9 martie 1917, in localitatea Doagele, comuna Dragomiresti, fiind fiul lui Vasile si al Anicãi. Copilãria, tineretea, precum si marea majoritate a ßciviliei’ si le-a petrecut in satul natal. S-a cãsãtorit cu Sandra, in anul 1944, cu care a avut opt copii. Un prim contact cu mediul militar la avut pe 24 iulie 1941, cand a fost incorporat intr-o unitate militarã pentru a-si efectua serviciul militar obligatoriu. Acesta a luptat pe Frontul de Est, fiind decorat cu medalia ßBãrbãtie si credintã’ cu spadã clasa a III-a, cat si pe Frontul de Vest, panã pe 14 aprilie 1945, cand a fost rãnit in luptele de la Gron – Nistra, in Austria. A fost lãsat la vatrã pe 22 octombrie 1945, cand a fost clasat invalid de rãzboi, si a fost decorat cu ßVirtutea Militarã de Rãzboi’, clasa a II-a. La zi aniversarã, militarii vasluieni si membrii comunitãtii il salutã cu deosebit respect si apreciere pe veteranul de rãzboi Toader Bejenaru si ii ureazã multã sãnãtate!