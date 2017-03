Vasluienii îsi pun sperantele în SRL-uri

joi, martie 9, 2017, 3:00

În prima lunã a acestui an, in judetul Vaslui s-au inmatriculat la Oficiul Registrului Comertului 60 de persoane fizice si juridice. Întreprinzãtorii vasluieni au infiintat 43 de societãti cu rãspundere limitatã (SRL-uri), 10 Întreprinderi Individuale, 6 Persoane Fizice Autorizate si o Întreprindere Familialã. Astfel, prima lunã a anului curent continuã trendul pozitiv din 2016 in ceea ce priveste inmatricularea de SRL-uri. Potrivit datelor publicate de Oficiul National al Registrului Comertului, anul trecut, in judetul Vaslui au fost inregistrate cele mai multe SRL-uri din ultimii 16 ani. Astfel, in judet au fost inregistrate 1.092 de persoane juridice si persoane fizice. Este vorba despre 689 SRL-uri, 240 Întreprinderi Individuale, 145 Persoane Fizice Autorizate etc. Practic, anul trecut se aseamãnã cu 2008, perioada dinaintea crizei economice, cand erau inregistrate in judet nu mai putin de 923 de SRL-uri. În perioada 1990 – 2016, la Oficiul Registrului Comertului Vaslui au fost inscrise in total 33.046 firme. În raport de sursa de provenientã a capitalului, sectorul privat depãseste net portofoliul investitiilor fãcute cu capital majoritar de stat. Astfel, cu initiativã privatã s-au inscris la Registrul Comertului 17.476 persoane fizice, 15.213 societãti comerciale, 25 de societãti cooperative si 128 alte persoane juridice, care au obligatia inregistrãrii in registrul comertului. Tot in ultimii 26 de ani, in judetul Vaslui au fost inmatriculate cu capital majoritar de stat 51 de societãti comerciale si 16 regii autonome. Nu in ultimul rand, cu capital mixt privat si de stat, au fost inmatriculate in judet 138 de societãti.