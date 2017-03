Un reputat antropolog român conferentiazã la Muzeul «Vasile Pârvan» Bârlad

miercuri, martie 22, 2017, 3:00

Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad organizeazã o nouã conferintã stiintificã, eveniment al cãrui invitat special este dr. Angela Simalcsik, antropolog, cercetãtor stiintific gr. III în cadrul Centrului de Cercetãri Antropologice „Olga Necrasov” Academia Românã – Filiala Iasi. Conferinta, organizatã de muzeograf Mircea Oancã, va fi completatã de prezentare unor cranii care prezintã deformatie intentionatã descoperite în situri arheologice din România.

De-a lungul evolutiei, omul a recurs la numeroase practici culturale fascinante si, totodatã, iesite din comun, cu scopul de a-si indica sau accentua statutul social, dar si in numele frumusetii. Se pare cã acest aspect al vietii sociale – de a se evidentia din multime – este prezent si astãzi in unele comunitãti, pe aproape toate continentele locuite. Deformatia cranianã intentionatã (numitã si artificialã, voluntarã, etnicã, voitã, deliberatã) sau deformarea intentionatã a capului este o procedurã invazivã, agresivã, ireversibilã, executatã intra vitam, cu instrumente si tehnici specifice. Deformarea oaselor craniene se obtine prin aplicarea unei forte sau presiuni pe craniul nou-nãscutului, manevrã ce are drept rezultat remodelarea si alterarea formei naturale a craniului/capului, din cauza denaturãrii procesului normal de crestere osoasã. Chiar dacã extrem de bizar si greu de inteles, mai ales in epoca modernã, cand etaloanele frumusetii sunt cu totul altele decat cele de acum 2000 de ani, nu putem sã nu acceptãm latura fascinantã a obiceiului deformãrii voite a craniului. Cu toate cã a cunoscut o rãspandire globalã de-a lungul istoriei omenirii, originea si mai ales semnificatia sau rostul acestei practici incã nu au ajuns sã fie pe deplin intelese. Deformarea cranianã este o modalitate de manifestare a omului – parte componentã a comunitãtii – de a se evidentia din multime, de a-si folosi propriul corp ca pe un produs cultural; este, in consecintã, o formã de comportament, o strategie a schimbului de infor matie, un semnificativ artefact cultural care marchea zã teritorii sau granite sociale si reafirmã etnicitatea. Folosirea corpului uman pentru a crea diferente sau asemãnãri in cadrul unei societãti este o conceptie crucialã pentru intelegerea deformãrilor craniene in preistorie. Conferinta va avea loc sambãtã, 25 martie, cu incepere de la ora 11.00, la sediul central al Muzeului, din str. Vasile Parvan nr. 1.