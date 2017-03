Transportul scolar sãrãceste bugetele locale

joi, martie 30, 2017, 3:00

Una dintre cele mai importante cereri ale primarilor vasluieni este ca Ministerul Educatiei sã preia din nou cheltuielile legate de transportul elevilor. Sumele alocate pentru serviciile de transport scolar sunt suportate tot mai greu atat din bugetele comunale, cat si din ale municipiilor si oraselor. În acest sens, si primarii care fac parte din Asociatia Comunelor din Romania, si cei din Asociatia Oraselor au cuprins solicitarea in memorandumurile pe care le-au adoptat in sedintele care au avut loc la inceputul acestui an. ‘La Negresti, avem patru microbuze cu care transportãm scolarii din satele componente, fiecare fãcand cate o cursã dimineatã si dupã-amiazã. În plus, mai avem copiii de grãdinitã care iau masa de dupã- amiazã la centrul social, prin grija Word Vision. Cheltuielile anuale cu transportul se ridicã la 1,5 miliarde de lei vechi. Numai pentru obtinerea licentei pentru ultimul microbuz pe care l-am primit am cheltuit peste 9 milioane de lei vechi, spune Vasile Voicu, primarul orasului Negresti. ‘Primarii de comune, care l-au avut invitat la adunarea generalã a asociatiei pe primul ministru, au pus aceastã problemã, dar nu au primit incã niciun rãspuns. Este o cheluialã importantã pentru bugetul local al unei comune, dar si chiar pentru un oras’, a mai spus Voicu.