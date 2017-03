Tot mai putini turisti viziteazã Vasluiul

luni, martie 27, 2017, 3:00

În ultima lunã a anului trecut, in judetul Vaslui au sosit 2.935 de turisti, inregistrandu-se un numãr de 3.820 innoptãri. Spre comparatie, in luna decembrie 2015 se inregistrau 2.880 de sosiri si un numãr de 4.501 de innoptãri. Conform datelor Directiei Judetene de Statisticã Vaslui, indicele de utilizare netã a locurilor de cazare rãmane scãzut: 14,4% in decembrie 2016, fatã de 17,4% in decembrie 2015. Anul trecut, in primul semestru, un numãr de 1.170 turisti strãini au fost in judetul Vaslui. Nici in ceea ce priveste vizitele turistilor romani datele nu sunt mai optimiste. În primele sase luni ale anului trecut, situatia a fost urmãtoarea: ianuarie – 721, februarie – 1.451, martie – 1.475, aprilie – 1.477, mai – 1.979, iunie – 3.123 de turisti. O explicatie este faptul cã Vasluiul este doar un judet de tranzitie pentru turisti. Mai mult, nici obiectivele turistice locale nu sunt promovate corespunzãtor.