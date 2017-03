Tot cu sapa, tot sãraci!

miercuri, martie 15, 2017, 3:00

Aproximativ 100.000 de hectare de teren arabil din judetul Vaslui sunt lucrate încã individual. Pe aceste suprafete, «tehnologia» este aceeasi de sute de ani: se seamãnã si se culege, recoltele obtinute fiind derizorii. În conditiile în care, în ultimii 10 ani, în agricultura vasluianã au intrat anual zeci de milioane de euro din subventii europene, suprafata arabilã destinatã pentru autoconsum este în continuare imensã. Agricultura de subzistentã nu produce plus valoare si mentine gospodãriile din mediul rural în sãrãcie.

Dupã 27 de ani de economie de piatã, aproape 100.000 de hectare de teren arabil din judetul Vaslui continuã sã fie lucrat de micii producãtori. Micile gospodãrii reprezintã agricultura de subzistentã, care este orientatã aproape in totalitate spre autoconsum. Pe aceste parcele de teren, tãranii aplicã tehnologia minimã, adicã arã, seamãnã si recolteazã. Nu sunt utilizate ingrãsãminte chimice pentru fertilizare, combaterea burienillor nu se face chimic, nu sunt combãtute diferitele boli si nici dãunãtorii. Cu o astfel de tehnologie rudimentarã, productiile agricole sunt extrem de mici, eficientã economicã lipseste din gospodãriile tãrãnesti, iar toate aceste elemente intretin sãrãcia din comunitãtile rurale. Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui, spune cã micii agricultori ies foarte putin pe piatã cu produsele obtinute si se mãrginesc la acoperirea consumului familial. „Tendinta din ultimii ani este de crestere a suprafetelor agricole arabile lucrate organizat. Au apãrut mai multe ferme agricole, suprafetele lucrate sunt tot mai mari. Cei care lucreazã individual seamãnã pe 80% din terenuri porumb, si pe suprafete mai mici lucernã, grau sau floareasoarelui. Dacã toate terenurile arabile din judet ar fi exploatate organizat, ar creste productia si s-ar obtine plus valoare’, explicã Gigel Crudu. De mentionat cã, în 2008, suprafata agricolã exploatatã organizat in judetul Vaslui a fost de 100.606 hectare, pentru ca, in 2009, sã creascã la 113.687 hectare.

Avem 500 de ferme agricole

În prezent, la nivelul judetului Vaslui existã aproape 500 de agenti economici, care exploateazã o suprafatã totalã de aproape 200.000 hectare de terenuri arabile. Fermele agricole sunt constituite sub diferite forme de organizare si exploa – teazã, de regulã, terenurile sub formã de arendã sau utilizeazã in comun terenurile pe care le au in proprietate. Agricultura judetului Vaslui dispune de o suprafatã agricolã totalã de 401.330 hectare, din care 357.340 hectare sunt in mediul privat iar 43.990 hectare, in sectorul de stat. Din suprafata agricolã totalã de 401.330 hectare, 73% este ocupatã cu teren arabil, 23% cu pãsuni si fanete, 3% cu vitã-de-vie si 1% cu livezi. ìPe aceste exploatatii agricole se respectã tehnologia de productie, iar produsele sunt comercializate pe piatã. În medie, o societate comercialã lucreazã circa 400 hectare teren arabil’, a precizat Gigel Crudu.

Imbatrânirea agricultorilor, o problema!

Bãtranii judetului, cu varste intre 60 si peste 80 de ani, reprezintã grosul persoanelor care trudesc in agricultura localã. În anii trecuti, din cei aproximativ 32.000 de fermieri care au solicitat sprijin financiar pe unitatea de suprafatã, 8.556 aveau varste cuprinsã intre 61 si 70 de ani. Pe grupa de varstã cuprinsã intre 71 si 80 de ani, numãrul fermierilor era de 7.213, iar 1.709 agricultori aveau varste de peste 80 de ani. Spre comparatie, din categoria de varstã 19 – 30 de ani, erau ocupate in agriculturã mai putin de 1.000 de persoane. De altfel, varsta persoanelor care practicã agricultura isi spune cuvantul. Anul trecut, tãranii Vasluiului au lãsat nelucrate aproape 10.000 de hectare de teren arabil. Tot anul trecut, din cauza lipsei de bani sau alte motive sociale, alte 674 hectare au rãmas neutilizate. Chiar dacã in ultimii ani suprafetele agricole nelucrate s-au diminuat cu peste 15.000 de hectare, abandonul pãmantului rãmane incã un fenomen, impactul lui economic fiind semnificativ.