Tomac, PMP: «De Moldova trebuie sã ne lege mai multe obiective concrete»

Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat, sãptãmâna trecutã, la Vaslui, cã intiativa organizãrii unei sedinte comune a guvernelor României si Republicii Moldova este salutarã, dar cã aceastã bilateralã ar trebui sã se materializeze prin obiective concrete, subliniind necesitatea continuãrii proiectelor legate de interconectarea energeticã si de gazoduct.

‘Romania poate oferi energie electricã Republicii Moldova si acest lucru ar conta enorm, fiindcã in clipa de fatã, singura sursã care alimenteazã cu energie electricã Moldova este centrala de la Cuciurgan, care se aflã in zona separatistã. Oricand, din ratiuni politice, romanii de dincolo de Prut pot rãmane fãrã curent electric. (…) Sunt si alte obiective care sper sã fie asumate de actualul Guvern si puse in aplicare, cum ar fi mai multe privatizãri strategice in Republica Moldova’, a declarat Eugen Tomac. Presedintele executiv al PMP s-a arãtat multumit de faptul cã initiativa sa legislativã privind desemnarea zilei de 27 martie drept zi de sãrbãtoare nationalã s-a concretizat, spunand cã reprezintã un lucru bun pentru relatia dintre cele douã state, mai ales intr-un moment in care Federatia Rusã dã semne tot mai clare cã doreste sã mentinã in continuare tinutul romanesc de dincolo de Prut ‘intr-o zonã de confuzie si instabilitate’. ‘În aceastã importantã zi, marcãm unirea Basarabiei cu Romania, moment istoric ce a avut loc acum 99 de ani. (…) Pentru partidul nostru, obiectivul de tarã pe care Romania trebuie sã si-l asume in perioada urmãtoare este sã corecteze o nedreptate pe care au comis-o doi criminali. Hitler si Stalin au decis ca natiunea romanã sã fie divizatã si nu putem rãmane in aceastã logicã, motiv pentru care imi exprim profunda satisfactie cã am reusit sã trecem aceastã lege’, a mai precizat deputatul PMP. Tomac a afirmat cã, desi presedintele Republicii Moldova pare ‘mai mult interesat de mentinerea tãrii sub influentã rusã, decat de perspectivele mult mai sigure pe care le poate oferi o apropiere de Romania’, politicienii romani nu trebuie sã asiste pasivi la ‘evolutii care pun in pericol inclusiv statul roman, prin abordãri politice neinspirate’. O delegatie formatã din 15 parlamentari PMP a efectuat, vinerea trecutã, o vizitã la Chisinãu, transmitand un mesaj clar de intãrire a colaborãrii dintre romanii de pe cele dopuã maluri ale Prutului. ‘Vrem sã le transmitem cetãtenilor Republicii Moldova mesajul nostru ferm de continuare a acestui proces de apropiere a celor douã state romanesti’, a conchis Eugen Tomac.