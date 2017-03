Toate santierele Vasluiului au fost redeschise!

vineri, martie 3, 2017, 3:00

Primãria Vaslui a sunat „adunarea” în rândul constructorilor. Toate firmele care aveau lucrãri deschise în oras au fost anuntate sã redeschidã santierele. În paralel cu investitiile în curs (Cartierul 13 Decembrie, zona Nicolae Bãlcescu etc.), pe SEAP au fost urcate mai multe licitatii pentru pietruirea de strãzi, repararea iluminatului public, turnarea de covoare asfaltice. Anul 2017 va marca finalizarea modernizãrii strãzilor din municipiu, urmând sã intre în reabilitare zonele Viisoara, Moara Greci, Brodoc si Rediu.

Primãria Vaslui a dat startul la lucrãrile de modernizare ale orasului pentru anul 2017. Odatã cu imbunãtãtirea semnificativã a vremii, municipalitatea a transmis o informare tuturor constructorilor care aveau lucrãri in derulare din anul trecut sã isi redeschidã santierele. Astfel, in aceste zile, muncitorii au inceput lucrul in mai multe puncte din municipiu: Cartierul 13 Decembrie, la parcare, care este un alt contract de investitii din zonã, reabilitarea zonei Nicolae Bãlcescu. Practic, dupã ce strada 8 Martie (de langã Spitalul Judetean de Urgentã) a fost reabilitatã pe programul PIDU, s-a trecut la modernizarea tuturor strãzilor din Cartierul 13 Decembrie. Lucrãrile constau in modernizarea carosabilului, trotuarelor pietonale, aleilor, locurilor de joacã pentru copii, iluminatul public etc. Termenul de finalizare a investitiei este data de 30 iunie 2017, iar finantarea proiectului este asiguratã in totalitate din bugetul local. Daniel Neacsu, viceprimarul municipiului Vaslui, a spus cã vremea a permis redeschiderea santierelor de constructii. ‘Am anuntat firmele de constructii sã reinceapã lucrul. Avem multe puncte din oras unde se va interveni, iar toatã lumea trebuie sã intre la treabã pe strãzi,. Avem urcate pe SEAP mai multe lucrãri carev vor fi declansate in aceastã primãvarã – pietruiri de strãzi, refacerea ilumi – natului public, turnarea unor covoare asfaltice, lucrãri de plombare, unde este cazul. Dupã ce vor fi organizate licitatiile si obiectivele de lucrãri vor fi adjudecate, se va trece la treabã. În ceea ce priveste lista cu investitii care va fi finantatã in acest an, discutiile pe buget sunt in plinã desfãsurare’, a spus Daniel Neacsu. Conform strategiei de dezvoltare a Primãriei Vaslui, in acest an, lucrãrile de modernizare a municipiului Vaslui vor fi finalizate. Dupã aceastã etapã, proiectele de dezvoltare vor continua cu zonele limitrofe orasului. ‘Mai avem cateva zone unde vom face investitii, cum ar fi Garã I, Garã II, unde deja se lucreazã, iar in 2017 vom inchide infrastructura in municipiu iar, in anii urmãtoari, se va lucra pe extinderi. Este vorba despre toate cartierele din oras si zonele Viisoara, Moara Greci, Brodoc si Rediu, unde avem in continuare de lucru. Vine din urmã intretinerea, pentru cã e un mare lucru sã intretii zonele modernizate’, declara recent Vasile Pavãl, primarul municipiul ui Vaslui.