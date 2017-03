Titlu de calatorie falsificat, descoperit de politistii de frontiera

joi, martie 23, 2017, 3:00

Pe 22 martie, in jurul orei 00.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-au prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor de control pentru trecerea frontierei, pe sensul de iesire din tarã, o femeie, cetãtean roman, si un bãrbat, cetãtean moldovean, pãrintii unui minor in varstã de 15 luni. Cei trei cãlãtoreau cu un autoturism marca Mercedes, inmatriculat in Romania. La controlul de frontierã, pãrintii au prezentat pentru minor un titlu de cãlãtorie provizoriu cu insemnele autoritãtilor daneze. Avand suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, politistii de frontierã au efectuat verificãri suplimentare, ocazie cu care s-a constatat cã documentul a suferit modificãri in ceea ce priveste perioada de expirare si adãugare de text la rubrica ‘ruta cãlãtoriei’. În urma cercetãrilor, s-a constat cã pãrintii au intrat legal in tarã cu minorul, in baza titlului de cãlãtorie valabil, eliberat de autoritãtile din Danemarca, iar mama a declarat cã dorea sã cãlãtoreascã in Republica Moldova impreunã cu copilul si, deoarece documentul expirase, a recurs la modificarea acestuia. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunilor de fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals.