«Teroristii» din Ivãnesti rãmân dupã gratii

miercuri, martie 29, 2017, 3:00

Fratii Ionut si Tudorel Plopu, cei care, împreunã cu ceilalti membri ai familiei, terorizau un întreg sat, Gologofta, din comuna Ivãnesti, vor rãmâne în continuare în arest preventiv, au decis luni, judecãtorii Tribunalului Vaslui. Cei doi au fost arestati la începutul lunii martie dupã ce aproape cã au omorât în bãtaie un consãtean, lovându-l în cap cu rãngi si furci, ceilalti doi participanti la bãtaie, mama lor, Nina, si concubinul acesteia, Teofil Filimon, fiind cercetati în libertate, sub control judiciar.

Un sat intreg, care numãrã peste 200 de locuitori, a trãit, ani la randul, sub teroare, din cauza membrilor familiei Plopu, care fãceau ‘legea’in satul Gologofta, comuna Ivãnesti. Foarte agresivi, Nina Plopu si concubinul acesteia, Teofil Filimon, impreunã cu cei doi bãieti a femeii, Ionut si Tudorel Plopu, starneau scandaluri din orice, aplicand corectii fizice tuturor celor care aveau curaj sã se impotriveascã atunci la abuzurile indivizilor, care pãsteau animlele unde le era pofta, ori le terorizau copiii in drum spre scoalã. De multe ori, de fricã, sãtenii nici nu depuneau plangeri la politie cand erau agresati, iar cei care o fãceau erau amenintati de familia Plopu, si, uneori, convinsi sã retragã reclamatiile. La sfrasitul lunii februarie, unul dintre sãteni, Daniel Mãciucã, a avut curaj sã cearã socotealã familiei Plopu pentru cã si-au lãsat, iar, animalele libere pe terenul lui. Dupã douã zile, cei patru bãtãusi l-au asteptat pe Mãciucã pe ulitã, in apropierea casei sale, si i-au aplicat o corectie sorã cu moartea, lovindu-l repetat, in special in zona capului, cu rãngi, bate si o furcã. Lãsatã intr-o baltã de sange, victima a fost transportatã de urgentã la un spital din Iasi, unde a fost operatã, medicii reusind cu greu sã-i salveze viata. Agresorii au fost retinuti de politisti, si, pe 27 februarie, Tribunalul Vaslui a admis cererea procurorilor de arestare preventivã a fratilor Ionut si Tudorel Plopu, cercetati pentru comiterea infractiunii de tentativã de omor, si care si-au asumat faptele comise. În cazul celorlalti agresori, Nina Plopu si Teofil Filimon, judecãtorii au respins cererea de arestare preventivã formulatã de procurori si au dispus cercetarea acestora in libertate, sub control judiciar, desi acuzatiile erau aceleasi: tentativã de omor. Judecãtorii le-au impus totusi o serie de interdictii, pe langã cea de a nu se apropia de victimã sau familia acestuia ori de martori, nu au voie sã pãrãseascã comuna, sã se deplaseze in localuri publice in care se consumã bãuturi alcoolice, sau sã participe la manifestãri sportive sau culturale ori la alte adunãri publice, dar interdictia de a nu detine, foloseascã sau sã poarte arme. Zilele trecute, Tribunalul Vaslui au prelungit, cu incã 30 de zile, sederea in arest preventiv a fratilor Plopu, astfel cã, dacã si ceilalti doi membri ai familie vor respecta interdictiile impuse de instantã, locuitorii din Gologofta vor petrece in pace si in liniste Învierea Domnului.