Tarifele DAJ Vaslui pentru serviciile prestate fermierilor

miercuri, martie 1, 2017, 3:00

Luni, 27 februarie 2017, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul ministrului Agriculturii care stabileste tarifele pentru serviciile prestate de angajatii directiilor judetene pentru agriculturã.

Directia pentru Agriculturã a Judetului (DAJ) Vaslui va elabora proiecte de accesare a fondurilor europene pentru diferite mãsuri si submãsuri de finantare din PNDR 2014-2020, proiecte tehnice pentru infiintarea de plantatii pomicole si va organiza cursuri de califcare si de instruire. Spre exemplu, pentru elaborarea proiectelor de investitii pentru accesarea fondurilor europene se va percepe intre 3-6% din valoarea proiectului, in functie de complexitatea proiectului si preturile practicate in 2016. De asemenea, pentru intocmirea de proiecte de accesare a fondurilor europene pentru instalarea tinerilor fermieri, infiintarea de activitãti non-agricole in zonele rurale, dezvoltarea fermelor mici, DAJ Vaslui va percepe intre 2 si 3% din valoarea proiectului. Pentru intocmire de dosare plãti proiecte finantate pentru fermele agricole de semisubzistentã, tariful este de 150 lei/documentatie, pentru elaborare acte aditionale la contractele incheiate cu AFIR 100 lei/documentatie, iar pentru elaborare proiecte tehnice pentru infiintare plantatii pomicole, arbusti fructiferi, sere, solarii, alte tipuri de exploatatii tariful este de 500 lei/documentatie. Cursurile organizate de DAJ Vaslui vor avea urmãtoarele tarife: cursuri de initiere – 220 lei/cursant, cursuri de calificare 360 de ore – 400 lei/cursant, cursuri de calificare 720 de ore – 700 lei/cursant, cursuri de instruire (scurtã duratã, 40 de ore) – 150 lei/cursant. Totodatã, pentru eliberarea unui certificat de calificare se va percepe 20 lei, pentru eliberarea de adeverinte cursuri de calificare, 5 lei, eliberare duplicat certificat de calificare 50 lei, iar pentru eliberarea unui carnet de tractorist tariful este de 80 lei.