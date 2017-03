Târgul de proiecte comunitare a ajuns la cea de-a III-a editie

miercuri, martie 29, 2017, 3:00

Joi, 30 martie 2017, Fundatia World Vision România în parteneriat cu Consiliul Judetean Vaslui si Prefectura Vaslui, invitã actorii interesati sã participati la Târgul Proiectelor Comunitare. Evenimentul, ajund la a III-a editie, va avea loc la Centrul de Afaceri din Vaslui, între orele 10.00 – 12.00.

Ca si in editiile anterioare, organizatorii doresc sã recunoascã si sã premieze implicarea, parteneriatele eficiente si voluntariatul, puse in slujba progresului si a transformãrii comunitãtilor rurale din judetul Vaslui, pentru bunãstarea copiilor din mediul rural. Astfel, evenimentul va intruni participarea reprezentantilor autoritãtilor publice locale si judetene din Vaslui, a membrilor activi din comunitãtile partenere din programele de dezvoltare comunitarã WVR din judetul Vaslui (directori scoalã, cadre didactice, asistenti sociali, medici, mediatori sanitari, preoti, politisti), a reprezentantilor World Vision Romania si, nu in ultimul rand, a copiilor si tinerilor. La eveniment sunt asteptati sã participe peste 150 de beneficiari si parteneri din proiectele de educatie, protectia si participarea copilului, dezvoltare economicã si dezvoltare spiritualã desfãsurate de WVR in judetul Vaslui. de mentionat cã, in anul 2017, cu sprijinul partenerilor si autoritãtilor locale, a fost imbunãtãtitã viata a peste 5.500 de copii si tineri si a celor 300 de familii de agricultori si fermieri, valoarea totalã a interventiei directe fiind de peste 500.000 de dolari. Cele mai bune proiecte comunitare finantate de WVR si coordonate si implementate de parteneri din cele 13 comune partenere (Osesti, Rebricea, Pungesti, Vulturesti, Rafaila, Todiresti, Dumesti, Laza, Ivãnesti, Poienesti, Bãlteni, Zãpodeni, Delesti) si din orasul Negresti vor primi distinctii si premii. La final, participantii vor fi invitati sã viziteze standurile special amenajate ale asociatiilor de fermieri si mestesugari, create tot in cadrul unor proiecte comunitare de succes.