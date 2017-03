Tânãrã suspectatã cã si-a aruncat în sobã copilul nou-nãscut

miercuri, martie 8, 2017, 3:00

Politistii criminalisti fac cercetãri cu privire la o posibilã pruncucidere sãvârsitã de o femeie în vârstã de 35 de ani, din comuna Hoceni. Din câte se pare, femeia ar fi nãscut singurã acasã si ar fi aruncat copilul în foc, motivând cã fãtul ar fi murit la nastere. În functie de rezultatul anchetei si de concluziile medicilor legisti, urmeazã a fi stabilitã încadrarea juridicã a faptei si dacã femeia va fi pusã sub acuzare.

Zilele trecute, Monica Popa, din satul Oteleni, comuna Hoceni, a fost transportatã de urgentã cu ambulanta la Spitalul Municipal ‘Dimitrie Castroian’, din Husi, acuzand puternice dureri abdominale. Medicii au constatat cã aceasta prezenta simptomatologia specificã unei nasteri recente, in urma cãreia ar fi apãrut complicatii. Femeia a recunoscut cã a nãscut de curand singurã, acasã, insã fãtul era mort si, pentru a scãpa de el, l-ar fi aruncat in foc, cu atat mai mult cu cat nimeni nu stia de sarcina ei. Cadrele medicale au anuntat imediat Politia, criminalistii demarand o anchetã in acest sens. ‘Am fost sesizati in seara zilei de 6 martie, de cãtre cadrele medicale de la spitalul din Husi, cu privire la o femeie in varstã de 35 de ani din comuna Hoceni care prezenta urmele unei nasteri recente. Acesta a declarat cã, pe data de 1 martie, ar fi suferit un avort spontan in timp ce se afla la domiciliu, unde a nãscut un fãt decedat. La fata locului s-au deplasat politistii pentru a stabili imprejurãrile in care s-a produs decesul fãtului. În functie de rezultatul cercetãrilor si de concluziile medicilor legisti, urmeazã sã se facã incadrarea juridicã a faptei’, a declarat Alina Tonica, purtãtorul de cuvant al IPJ Vaslui. Proapsãt divortatã si mamã a doi copii, Monica Popa revenise de curand in satul natal. Fiind insãrcinatã in urma unei relatii pasagere, a ascuns sarcina de toti cei apropiati. La aflarea celor intamplate, vecinii si-au arãtat consternarea, cu atat mai mult cu cat Monica Popa era cunoscutã ca fiind ‘fatã cuminte’, iar familia acesteia, una de gospodari, ai cãrei membri nu au creat probleme in comunitate.