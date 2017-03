Tâlhari cercetati penal

marți, martie 14, 2017, 3:00

Politistii vasluieni au retinut trei tineri, bãnuiti de comiterea a douã infractiuni de tâlhãrie calificatã si a unei tentative la aceeasi infractiune.

Pe 9 martie, politistii Biroului de Investigatii Criminale Vaslui au retinut pentru 24 de ore trei tineri in varstã de 18 de ani, doi din comuna Pungesti iar al treilea din comuna Rosiesti. Acestia sunt bãnuiti de comiterea a douã infractiuni de talhãrie calificatã si a unei tentative la infractiunea de talhãrie calificatã, fapte sãvarsite pe raza municipiului Vaslui. Cei trei tineri sunt bãnuiti cã, la sfarsitul lunii februarie, ar fi sustras prin violentã un telefon mobil in valoare de aproximativ 500 de lei de la un tanãr de 16 ani, din municipiul Vaslui. De asemenea, cei trei ar fi incercat sã sustragã telefonul mobil unui tanãr de 17 ani, din municipiul Vaslui, folosind mijloace violente, fãrã insã a reusi acest lucru. Totodatã, pe 5 martiee, in cursul serii, persoanele in cauzã ar fi smuls telefonul mobil si geanta personalã apartinand unei tinere in varstã de 28 de ani, din municipiul Vaslui. Încã din momentul primei sesizãri, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Vaslui au demarat cercetãrile pentru identificarea celor care au sãvarsit infractiunile de talhãrie. De asemenea, acestia au intensificat actiunile pe linia prevenirii infractiunilor comise cu violentã (mai ales in zona in care au fost comise cele trei fapte). Din cercetãri a reiesit faptul cã, in toate cele trei cazuri, sãvarsite in intervalul orar 21.00-22.00, autorii purtau haine inchise la culoare si aveau fetele acoperite cu esarfe sau fulare. Prejudiciul, in valoare de aproximativ 1.200 de lei, a fost recuperat in totalitate de cãtre politisti, bunurile fiind inapoiate persoanelor vãtãmate. Vineri, cei trei tineri au fost prezentati la Parchetul de pe langã Judecãtoria Vaslui, cu propunerea de luare a unei mãsuri privative de libertate.