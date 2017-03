Sute de femei (sur)prinse de Politia Rutierã!

joi, martie 9, 2017, 3:00

Amenda e amendã si traditia… la fel! Dupã acest concept s-au ghidat, si in acest an, lucrãtorii Biroului Politiei Rutiere (BPR) Barlad, care au fost prezenti pe strãzi pentru a felicita doamnele si domnisoarele ce le-au iesit in cale. Prin urmare, 8 martie nu putea trece nici acum neobservatã de cãtre cei care se ‘intersecteazã’ zilnic cu doamnele si domnisoarele in activitãtile pe care le desfãsoarã. Astfel, ieri, lucrãtorii BPR Barlad au felicitat toate femeile pe care le-au intalnit in trafic, asa cum fac in fiecare an, de Ziua Femeii. Politistii au iesit pe strãzile orasului pentru a impãrti flori, in semn de pretuire pentru toate reprezentantele sexului frumos. În acest fel, sute de doamne si domnisoare au fost felicitate si indrumate sã conducã cel putin la fel de atent ca si panã acum, dacã nu chiar mai bine. Lucruri de altfel normale pentru sãrbãtorite, avand in vedere cã acestea sunt cei mai corecti si cumpãtati dintre conducãtorii auto. Dar nici doamnele si domnisoarele care circulau pe trotuare nu au ‘scãpat’ de atentiile rutierisilor! ‘Gestul nostru este unul firesc, pe care ne-am simtit obligati sã il facem fatã de domnele si domnisoarele conducãtoare auto, pe care astãzi le pretuim mai mult decat oricand. Întrucat am avut aceastã ocazie, am considerat cã este de bun augur ca alãturi de felicitãrile pe care le-am dat sã le oferim soferitelor si informatii foarte utile despre regulile de circulatie si consecintele nerespectãrii acestora. Întreg colectivul BPR a dorit in acest fel sã doreascã tuturor doamnelor si domnisoarelor aflate la volan si nu numai ‘O primãvarã frumoasã’ si ‘La multi ani!”, ne-a declarat agent sef adjunct Ionel Dumitrascu, din cadrul BPR Barlad.