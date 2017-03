«Sunt tigancã, sunt femeie mândrã, dar si OM!»

vineri, martie 10, 2017, 3:00

„Faceti o anchetã sã vedeti, cã eu nu vã spun câte flori am dat azi copiilor necãjiti care mergeau la scoalã!”. Asta ne-a spus, pe 8 Martie, de Ziua Femeii, o florãreasã din centrul Bârladului, pe care am surprins-o cã oprea, dimineata, în drum spre scoalã, zeci de copii pentru a le oferi flori.

Femeia, un exemplu de modestitate si feminitate aparte, ne-a mãrturisit cu un umor aparte, cã nici pe 1 martie, nici pe 8 martie nu a primit… nicio floare. De la nimeni. Ar fi fost si culmea, la miile de flori pe care le are la vanzare, spune ea zambind. Totusi, ce a atras atentia multor trecãtori a fost gestul sãu unic in peisajul unui Barlad ‘mai sãrãc decat prevede legea’, dupã cum tot ea ne-a declarat. ‘La 7 si jumãtate am iesit din casã sã imi duc copiii la scoalã si am trecut pe langã ea. Avea deja taraba aranjatã cu flori… La opt fãrã douãzeci m-am intors sã iau cateva buchete pentru colegele de la serviciu. Atunci, am vãzut-o in timp ce striga la niste copilasi sã vinã la ea… M-a frapat, drept sã vã spun, cand am vãzut cã ii alegea doar pe cei care mergeau spre scoalã, cu ghiozdanele in spate, dar care nu aveau flori in manute. Am urmãrit-o si am vãzut cã le dãdea flori de pe taraba ei’, ne-a povestit un barlãdean care a descoperit-o pe ‘Doamna Floarea’. Pe 8 martie, la ora 08.30, adicã in mai putin de o orã de cand iesise la muncã, Doamna Florea deja era cunoscutã in zonã. Am aflat si noi cine este, in ciuda faptului cã a insistat sã nu o fotografiem si nici mãcar sã mentionãm cã a dat flori la copii. În cele din urmã, de sub sortul inflorat, i-a sunat telefonul mobil. O altã voce femininã a induplecat-o… ‘Sunt tigancã, sunt femeie mandrã, dar si OM! Nu pot sã vãd un copil cum se duce la scoalã fãrã o floare in manã, azi, de Ziua Mamei, a Femeii… Eu n-am copii, nici bãrbat, nici frati, dar vand flori. Cine sã indrãzneascã sã imi dea mie flori? Pãi (rade), nu le vand imediat? Mã gandesc cum se simte un copil cand vede cã un coleg de-al lui ii dã flori luù doamna invãtãtoare iar el nu are, pentru cã nu au avut mama si tata sã ii dea bani de flori! Si atunci, le-am dat eu de la mine. Am pregãtit de asearã mai multe buchete special pentru ei si, azi, le-am dat. Cã am vãzut de pe 1 martie cum se duceau la scoalã cu mana goalã. Pentru cã am ajuns sã trãim intr-un oras mai sãrãc decat prevede legea’, spune ‘auto-intitulata’ Doamna Floarea. De ce ‘auto-intitulatã’? Pentru cã, in numai cateva minute, femeia avea sã desluseascã douã mistere: cel al numelui ales si al telefonului primit, despre care aminteam anterior. ‘Nu… nu sunt singura! Ne-am vorbit vreo trei-patru fete, incã de pe 2-3 martie. Am zis: pe noi ne cheamã, pe toate, Doamna Floarea, si care din noi prinde tarabã spre scoli, ‘bagã’ flori la copii, gratis! Faceti o anchetã sã vedeti, cã eu nu vã spun cate flori am dat azi copiilor necãjiti care mergeau la scoalã! Si nici fetele n-o sã vã spunã! C-am vorbit noi, intre noi, frumosule…!!!’, a turuit Doamna Floarea. Iar femeia a avut dreptate: ‘ancheta’ cerutã de femeie a arãtat cã la fel s-a intamplat si in zonele Stadion, Grãdinã si Garã. Încã un semn cã bunãtatea femininã nu cunoaste nicio limitã.