Start în editia 2017 a competitiei pentru obtinerea titlului de «Scoalã Europeanã»

Pânã pe data de 28 martie, scolile interesate pot trimite documentatiile necesare înscrierii în editia 2017 a competitiei pentru pentru obtinerea certificatului „Scoalã Europeanã”. În afara faptului cã reprezintã o recunoastere a calitãtii actului educational a respectivei scoli, acest titlu oferã si posibilitatea unitãtii de învãtãmânt de a participa la diverse programe europene, ori de a accesa diverse proiecte. În acest an, suplimentar, Ministerul Educatiei Nationale va premia „pionierii” si „harnicii” programelor europene în România, printre care se numãrã si institutii de învãtãmânt vasluiene. Astfel, în 2014, din cele 114 scoli din întreaga tarã premiate, douã scoli din municipiul Vaslui au obtinut cele mai mari punctaje. Mai mult, Scoala Gimnazialã „Constantin Parfene” a cîstigat competitia, iar Scoala Gimnazialã „Mihai Eminescu”, s-a clasat pe locul al III-lea.

