Spitalul din Bârlad va oferi (si) servicii de spitalizare pe timp de zi

Este ambitia Primãriei Barlad, care va fi pusã in aplicare chiar anul in acesa, mai ales cã, pentru a scãpa de pericolul care amenintã cu declasificarea unitãtii spitalicesti, trebuie sã introducã musai si acest serviciu. Prin urmare, solutia gãsitã la nivelul administratiei locale este pe cat de ingenioasã, pe atat de… neasteptatã! Viitorii beneficiari ai serviciilor de spitalizare pe timp de zi ar putea fi cazati in spatiile in care sunt acum birorile Pavilionului administrativ al spitalului. Care pavilion va fi mutat, ulterior, cu personal cu tot, intr-un ansamblu de module (containere special amenajate pentru destinatia de birouri). Acesta va fi amplasat, potrivit planurilor primãriei, in zona parcãrii din fata policlinicii spitalului. Panã ca acest plan sã prindã contur, administratia barlãdeanã a anuntat cã, deocamdatã, se lucreazã la acte si se stabilesc alte detalii, urmand sã treacã foarte repede la pasul urmãtor, respectiv achizitionarea modulelor. Investitia incã nu are o valoare, insã va avea imediat ce se va termina studiul de fezabilitate, dar se stie sigur cã va fi fãcutã prin SEAP, asa cum prevede legea, intrucat noile ‘birori’ nu sunt tocmai ieftine.