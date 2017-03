Somerii Vasluiului, slab sau deloc instruiti

vineri, martie 3, 2017, 3:00

Cei mai multi someri înregistrati în judetul Vaslui, respectiv 91,5%, au un nivel de instruire primar, gimnazial si profesional sau nu au studii. Pentru a le usura accesul pe piata muncii, AJOFM Vaslui a oferit, anul trecut, servicii de informare si consiliere profesionalã pentru 20.696 de persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã.

Potrivit datelor Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã (AJOFM) Vaslui, 7,74% sunt persoane cu nivel de instruire liceal si postliceal si doar 0,76% sunt persoane cu nivel de instruire universitar. ‘În majoritate, cei care au nevoie de serviciile AJOFM sunt cu nivel scãzut de pregãtire. Persoanele cu nivel de educatie si pregãtire ridicat apeleazã in proportie mai micã la agentie, gradul si capacitatea de ocupabilitate fiind mai mari in acest caz’, se aratã in raportul de activitate pe 2016 al AJOFM Vaslui. Din punctul de vedere al structurii pe grupe de varstã a somerilor, grupele de varstã in care se regãsesc cei mai multi someri sunt 40-49 ani si peste 50 de ani. Ambele grupe de varstã au inregistrat numãrul maxim de someri pe intreaga perioadã a anului 2016, fiind urmate de grupa de varsta 30-39 de ani. De asemenea, tinerii cu varsta sub 25 de ani detin o pondere mai mare in randul somerilor decat a grupei de varstã 25-29 de ani, dar mult mai micã decat a grupei de peste 50 de ani. Astfel, din punct de vedere al structurii pe grupe de varstã a somerilor, grupa de varstã in care se regãsesc cei mai multi someri este cea intre 40-49 de ani (34,81%), urmatã de grupa de varstã de peste 50 de ani (29,37%). La inceputul anului 2016, judetul Vaslui pornea de la un numãr de 16.210 someri si a ajuns, în luna octombrie, la un maxim de 17.100 someri. Intrãrile efective in evidentele somajului au fost de 9.451 persoane, iar iesirile din evidentele somajului au fost de 9.046 persoane.

Peste 20.000 de vasluieni au fost consiliati pentru a-si gasi joburi

AJOFM Vaslui a oferit, anul trecut, servicii de informare si consiliere profesionalã pentru 20.696 de persoane aflate in cãutarea unui loc de muncã. Din numãrul total de persoane consiliate, 8.536 au fost beneficiari nou inregistrati iar 12.160, persoane care au mai utilizat aceastã mãsurã. Dintre persoanele nou inregistrate la AJOFM Vaslui, 60,62% au fost barbati (5.174 persoane) si 39,38% femei (3.362). ‘Ca urmare a participãrii la serviciile de informare si consiliere profesionalã, 5.012 persoane au primit recomandarea de a participa la cursuri de formare profesionalã, din care 1.015 au fost cuprinse in aceste programe. Au fost angajate exclusiv prin serviciile de consiliere si orientare profesionalã 578 de persoane’, a precizat Laura Toporãscu, purtãtor de cuvant al AJOFM Vaslui. De asemenea, prin desfãsurarea a 40 sedinte de consiliere si informare din cadrul programului ßDe la scoalã, la viata profesionalã, spre carierã’, s-a urmãrit cresterea sanselor de ocupare a elevilor de liceu din anii terminali. Prin utilizarea tuturor mijloacelor de informare cu privire la mãsurile active destinate tinerilor, a fost posibilã angajarea a 86 de absolventi. Un numãr de 39 absolventi au incheiat contracte individuale de muncã pe perioadã nedeterminatã, prin subventionarea locului de muncã, iar 47 absolventi s-au angajat fãrã subventionarea locului de muncã. Din cei 39 absolventi angajati prin mãsura de subventionare a locului de muncã, 3 sunt absolventi ai ciclului inferior al liceului, 25 sunt absolventi de invãtãmant liceal/postliceal si 11 sunt absolventi de invãtãmant superior.